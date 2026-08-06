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亞運鐵人三項／新星江典祐參賽圓夢直呼像做夢 攜手品牌跑鞋堆疊戰力

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
江典祐將代表我國參加名古屋亞運會鐵人三項賽事。記者劉肇育／攝影
江典祐將代表我國參加名古屋亞運會鐵人三項賽事。記者劉肇育／攝影

我國鐵人三項代表隊即將出征名古屋亞運，這也是我國自2018年後再度躍上亞運鐵人三項舞台，面對生涯首次亞運挑戰，上月剛接獲參賽通知的新星江典祐坦言一切「就像在做夢一樣」，但也強調會全力發揮本分，攜手隊友挑戰混合接力獎牌。

游泳出身的江典祐在國二、國三時因教練推薦接觸鐵人賽事，隨後更在日月潭鐵人三項一舉奪下分齡組冠軍，開啟了鐵人三項生涯。談到這項運動的魅力，江典祐今天受訪時笑說：「鐵人三項是公開場域的長距離運動，不到最後一刻你都不知道誰是冠軍，而且騎車還有走線、過彎等技巧，非常有挑戰性。」

針對即將到來的名古屋亞運混合接力賽，江典祐透露，距比賽僅剩40多天，目前訓練以速度與速耐力為主，賽前三周則會針對轉換區技巧、起跑細節等進行強化。他特別提及賽道彎道極多，極考驗過彎技術，雖然難度高但也讓他充滿期待。目前四名集訓選手皆為國內頂尖好手，隊內訓練氛圍極佳，大家互相督促，希望在接力賽中把領先擴大或將劣勢追回，發揮最佳戰力。

在面對龐大的日常訓練量時，江典祐極為注重裝備的選擇。除了高強度課表與比賽會使用競速跑鞋外，日常有氧跑與恢復跑則需要高緩震與穩定性。他特別讚賞Saucony新發表的 Paramount Max，將過往僅用於比賽級競速鞋的incrediRUN泡棉置於日常鞋款中，為訓練帶來最奢華的旗艦腳感。高達43mm的極致超厚中底與同材質鞋墊相互呼應，搭配寬闊的楦型、流暢的中底幾何設計與高側牆結構，能讓步伐轉換變得更平順自然，保有柔和且穩定的跑感回饋，非常適合長距離、恢復跑或大體重跑者。

Saucony本季秋冬發表的「穩定保護家族」四大跑鞋，除了頂級旗艦款Paramount Max外；搭載全新incrediLUX泡棉、比前代大幅減重約8%的Hurricane 26，能兼顧輕量、高回彈與頂級緩震，是中長距離慢跑首選。專為新手與日常慢跑設計的Guide 19，透過調校後的 PWRRUN中底與加厚鞋領，提供穩固貼合與舒適自然步態；全新推出的PROCYLON MAX則為家族注入了兼具舒適緩衝與實穿性的新鮮血液，打造完美跑鞋矩陣。

江典祐將代表我國參加名古屋亞運會鐵人三項賽事。記者劉肇育／攝影
江典祐將代表我國參加名古屋亞運會鐵人三項賽事。記者劉肇育／攝影

2026名古屋亞運

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