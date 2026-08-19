暑假過一半…北市保大抓毒 查獲97件毒品案、34件毒駕

為防止毒品危害、維護社會治安，台北市保安警察大隊強化巡邏與掃毒勤務，暑期至今已查獲各毒品案97件、毒駕34件，查扣毒品純質淨重逾370公克，並提醒政府已修法，增定毒駕或拒絕毒測者一律吊銷駕照，且不論車輛屬何人所有都將沒入；毒駕致人重傷或死亡者，則終身不得考照。

保大指出，專案勤務執行一個多月以來，已查獲一級毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）等31公克、二級毒品安非他命等235公克，以及三、四級毒品愷他命等104公克；若從今年統計至今，已查扣電子煙232支、電子煙彈501顆及毒品咖啡包689包。

警方說，近年新興毒品常偽裝成外觀鮮豔包裝的毒品咖啡包、果汁包或電子煙彈，其中依托咪酯煙彈因外觀與一般電子煙極為相似，青少年易在好奇或心存僥倖下誤用，該類毒品會嚴重干擾中樞神經系統，造成精神恍惚、視力模糊及反應遲鈍，不僅摧殘身心健康，施用後上路更會引發極高風險的毒駕事故。

北市保大說，法務部今年6月已正式將依托咪酯升格列管為第一級毒品，未來凡涉嫌製造、運輸或販賣者，最重可判處死刑或無期徒刑，單純持有亦面臨3年以下有期徒刑。

此外，立法院7月三讀通過道路交通管理處罰條例修正案，全面重罰毒駕，警方若查獲吸毒駕駛或拒測，一律吊銷駕照並得強制沒入車輛，2年內不得考領駕駛執照；同時新增「連坐罰」，車上若有年滿18歲的同車乘客，將處6000元以上1萬5000元以下罰鍰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康