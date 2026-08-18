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影/羅東恐怖毒駕連環撞！男吸「喪屍煙彈」語無倫次 逆向爆撞肇逃

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
48歲男子吸食「喪屍煙彈」吸到茫，在羅東大街逆向衝撞小貨車不下車；警方到場要他開車門，對方竟直接把車開走，結果再撞一輛自小客車，被逮時還語無倫次。圖／警方提供
48歲男子吸食「喪屍煙彈」吸到茫，在羅東大街逆向衝撞小貨車不下車；警方到場要他開車門，對方竟直接把車開走，結果再撞一輛自小客車，被逮時還語無倫次。圖／警方提供

宜蘭羅東鎮18日下午發生一起驚險毒駕事故，48歲蔡姓男駕駛吸食「喪屍煙彈」毒品依托咪酯後開車上路，神智不清跨越雙黃線，逆向撞擊小貨車。警方到場盤查時，蔡嫌竟加速逃逸並再追撞路邊轎車，所幸未造成傷亡，全案依公共危險罪逮捕偵辦。

經查，蔡姓駕駛本身為毒品列管人口，18日下午3時許駕駛銀色轎車沿羅東鎮中華路由北往南龜速行駛。行經該路段時神情恍惚，車輛已一路歪斜，隨後直接跨越雙黃線，「砰」一聲逆向撞上由38歲黃姓男子駕駛的小貨車，逆向撞車一度卡路中。

撞擊發生後，蔡嫌並未下車處理，反而躲在車內。目擊民眾表示他當時「整個人好像睡著了」。兩名員警獲報趕抵現場，要求蔡嫌搖下車窗配合盤查，不料他竟猛踩油門加速逃逸，車頭煙霧彌漫，過程險象環生。

蔡嫌肇逃後不久失控偏離車道，再度擦撞路邊由另一名蔡姓民眾停放的自小客車，造成自身車頭嚴重毀損，被迫停下，警方隨即上前將制伏逮捕，蔡嫌下車後眼神渙散、說話語無倫次。

警方在車內搜出使用過的依托咪酯，經實施毒品唾液快篩後呈陽性反應。羅東分局公正派出所所長藍號鐘表示，蔡嫌行為已嚴重危害用路人安全，全案訊後依違反刑法公共危險罪嫌移送法辦。周遭店家與民眾對毒駕行為氣憤不已，強烈要求司法予以嚴懲。

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48歲男子吸食「喪屍煙彈」吸到茫，在羅東大街逆向衝撞小貨車不下車；警方到場要他開車門，對方竟直接把車開走，結果再撞一輛自小客車，被逮時還語無倫次。圖／警方提供
48歲男子吸食「喪屍煙彈」吸到茫，在羅東大街逆向衝撞小貨車不下車；警方到場要他開車門，對方竟直接把車開走，結果再撞一輛自小客車，被逮時還語無倫次。圖／警方提供

羅東 逆向 毒駕

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