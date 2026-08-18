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影／小黃自撞、汽車鬧區違規迴轉 北市中山警一夜查獲2疑涉毒案
台北市中山警分局近日接連查獲毒駕案，一輛計程車晚間自撞，司機坦言精神不濟曾吸毒提神，另有男子駕駛汽車違規迴轉，遭遇盤查拒不下車，後續被查出車中藏有數包毒品，偵訊後皆依法送辦，警方強調將持續加強查緝，維護民眾生命財產安全。
警方調查，50歲劉姓男子昨晚8時許駕駛計程車行經台北市中山區建國北路一段、長安東路二段路口，在上高架道路匝道時自撞分隔島，警方到場時雖確認無人受傷，但經毒品唾液快篩檢測，發現劉男呈K他命、安非他命陽性反應。
據悉，劉男事後坦承「前幾天精神不濟，有吸食毒品」，但確切是否涉毒，警方依程序對劉男採尿送驗調查，至於自撞肇事明確，詢後依公共危險罪嫌將其送辦。
另，巡警今天凌晨3時許在中山區林森北路一帶發現，43歲蕭姓男子駕駛汽車違規迴轉，上前攔查時，蕭男精神萎靡且不願下車配合盤查，經不斷勸說才願意下車，員警隨後在蕭男身上及車內查獲毒品海洛因、安非他命數包及吸食器，經毒品唾液快篩檢測呈安非他命及鴉片類毒品陽性反應，詢後依違反毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌將其送辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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