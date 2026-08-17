新北男騎士違規遭盤查全身抖 突抓狂用頭撞路面…三重警壓制篩出毒駕

新北市48歲曾男昨晚6時許騎車行經三重時，因左轉時未打方向燈安全帽未繫扣環、夜晚未開車燈被盤查。不料曾男被攔下後竟全身發抖還用頭猛撞地面，警員立即將他壓制，經唾液快篩發現呈安非他命陽性反應，訊後依公共危險（毒駕）罪嫌送辦。

據了解，三重警員昨晚6時許巡邏行經三重區龍門路路口時，發現1名男騎士路口左轉未打方向燈、未扣上安全帽扣環，且在夜間未開車燈，立即上前將騎士攔停盤查。

警員經查發現這名曾姓騎士無照駕駛，此時曾男突然全身發抖，警員懷疑曾男毒駕，立即要求他進行毒品唾液快篩。不料曾男不但拒檢，還以頭部猛烈撞擊柏油路企圖自殘。警員立即實施保護管束將曾男壓制在地並上銬帶回警局。

警方隨後對曾男實施唾液快篩，發現呈安非他命陽性反應，將他依現行犯逮捕，詢後依公共危險（毒駕）罪嫌將曾男移送法辦，並查扣機車。另外曾男夜間未開車燈、未打方向燈、未扣安全帽扣環、無照駕駛等均依法開單告發。

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警方將曾男壓制在地。記者黃子騰／翻攝