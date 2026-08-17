快訊

低胸短裙女酒醉躺加油站入口 突環抱警員嬌喊「我要脫光」

總是存不到錢？整理專家揭月光族家庭3個共同特徵：先打開冰箱看看

經濟成長率創39年新高 賴總統宣布：明年普發現金1萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

新北男騎士違規遭盤查全身抖 突抓狂用頭撞路面…三重警壓制篩出毒駕

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
警員發現曾男(紅圈處)有違規行為上前攔查。記者黃子騰／翻攝
警員發現曾男(紅圈處)有違規行為上前攔查。記者黃子騰／翻攝

新北市48歲曾男昨晚6時許騎車行經三重時，因左轉時未打方向燈安全帽未繫扣環、夜晚未開車燈被盤查。不料曾男被攔下後竟全身發抖還用頭猛撞地面，警員立即將他壓制，經唾液快篩發現呈安非他命陽性反應，訊後依公共危險（毒駕）罪嫌送辦。

據了解，三重警員昨晚6時許巡邏行經三重區龍門路路口時，發現1名男騎士路口左轉未打方向燈、未扣上安全帽扣環，且在夜間未開車燈，立即上前將騎士攔停盤查。

警員經查發現這名曾姓騎士無照駕駛，此時曾男突然全身發抖，警員懷疑曾男毒駕，立即要求他進行毒品唾液快篩。不料曾男不但拒檢，還以頭部猛烈撞擊柏油路企圖自殘。警員立即實施保護管束將曾男壓制在地並上銬帶回警局。

警方隨後對曾男實施唾液快篩，發現呈安非他命陽性反應，將他依現行犯逮捕，詢後依公共危險（毒駕）罪嫌將曾男移送法辦，並查扣機車。另外曾男夜間未開車燈、未打方向燈、未扣安全帽扣環、無照駕駛等均依法開單告發。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方將曾男壓制在地。記者黃子騰／翻攝
警方將曾男壓制在地。記者黃子騰／翻攝

曾男突然用頭猛撞路面。記者黃子騰／翻攝
曾男突然用頭猛撞路面。記者黃子騰／翻攝

三重 毒駕 騎士 唾液快篩

延伸閱讀

毒販擁衝鋒槍自重 北市刑大攻堅人贓並獲

影／高雄女逆向險撞警車 苦求放過稱「已戒毒」…檢測仍毒駕

影／逆向撞路邊車…男「手握電子煙發抖」 驗出依托咪酯陽性反應

影／高雄轎車闖紅燈連環撞！撞2車再撞賓士釀3傷 現場混亂駕駛被測出毒駕

相關新聞

新北男騎士違規遭盤查全身抖 突抓狂用頭撞路面…三重警壓制篩出毒駕

新北市48歲曾男昨晚6時許騎車行經三重時，因左轉時未打方向燈安全帽未繫扣環、夜晚未開車燈被盤查。不料曾男被攔下後竟全身發抖還用頭猛撞地面，警員立即將他壓制，經唾液快篩發現呈安非他命陽性反應，訊後依公共危險（毒駕）罪嫌送辦。

影／高雄女逆向險撞警車 苦求放過稱「已戒毒」…檢測仍毒駕

高雄市一名42歲李姓女子日前深夜騎乘電動輔助自行車行經鼓山區時，因逆向且未開啟燈光險些與巡邏警車迎面相撞，員警告誡後李女仍持續違規，後攔下認出她數年前就曾因毒品通緝遭查獲，她雖不斷喊冤「已戒毒」苦苦求饒，唾液毒品檢測仍呈陽性反應，警方隨後更在她身上搜出安非他命，當場逮捕送辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。