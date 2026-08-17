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影／高雄女逆向險撞警車 苦求放過稱「已戒毒」…檢測仍毒駕

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
女子毒駕心虛，苦苦哀求員警放過她。記者巫鴻瑋／翻攝
女子毒駕心虛，苦苦哀求員警放過她。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄市一名42歲李姓女子日前深夜騎乘電動輔助自行車行經鼓山區時，因逆向且未開啟燈光險些與巡邏警車迎面相撞，員警告誡後李女仍持續違規，後攔下認出她數年前就曾因毒品通緝遭查獲，她雖不斷喊冤「已戒毒」苦苦求饒，唾液毒品檢測仍呈陽性反應，警方隨後更在她身上搜出安非他命，當場逮捕送辦。

鼓山警分局龍華派出所員警於14日凌晨2時許執行巡邏勤務，行經鼓山區篤敬路與文忠路口時，目擊李女騎乘電動自行車沿路逆向行駛，險些與警車發生碰撞，警方第一時間提醒告誡，要求其注意行車安全，但李女未予理會、仍持續違規跨越車道行駛，員警遂依法將其攔停檢視。

在盤查過程中，員警注意到李女神情極度緊張、注意力渙散，巧合的是，執行盤查的員警仔細一看，發現李女竟是數年前曾被自己查獲的毒品通緝犯。李女見遇上「熟面孔」員警，急忙強調自己已經戒毒、不再碰毒，甚至主動出示戒毒證明，見警方查緝態度堅定後又轉而苦苦哀求放過。

不過警方隨後對李女實施唾液毒品快篩檢測，結果顯現為毒品陽性反應，經進一步搜查，更在其身上當場查獲藏匿的毒品安非他命，隨即依法將她逮捕，依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移送偵辦。

警方呼籲，毒品嚴重影響駕駛反應與判斷力，無論騎乘機車或電動輔助自行車，毒駕皆嚴重危及用路人安全，警方將持續加強執法與查緝，維護道路安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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