影／高雄轎車闖紅燈連環撞！撞2車再撞賓士釀3傷 現場混亂駕駛被測出毒駕

黃姓男子今天傍晚駕車在高市自由二路與新庄仔路口闖紅燈，先擦撞何姓男子轎車，再衝撞周男座車，巨大撞擊力，導致何男轎車衝向林男賓士車，黃男車頭被撞爛，事故釀何及車上婦人、3歲女童受傷，黃經唾液快篩結果呈多項陽性反應，有毒駕行為。

左營警分局指出，黃姓男子（36歲）今天傍晚4時許駕紅色裕隆轎車沿新庄仔路由西往東直行時闖紅燈，先擦撞何姓男子（50歲）所駕駛沿自由三路由北往南直行的白色裕隆轎車，再衝撞自由二路南往北方向的周姓男子（39歲）駕駛的本田轎車，黃男車頭被撞爛，後停於左轉車道。

當時巨大撞擊力，導致何男座車又衝向由林姓男子（42歲）駕駛的黑色賓士轎車，事故造成何男及車上乘客王姓婦人（45歲）及3歲女童受傷，3人被送醫治療，幸無大礙。

警方獲報趕抵現場，黃男坐在騎樓下休息，警方當下詢問黃「有無施用毒品？」黃主動交付一包重5.19公克的K他命，警方懷疑黃毒駕，當場實施毒品唾液檢驗，結果呈二級毒品安非他命、三級毒品K他命及四級毒品苯二氮平類陽性反應，被警方上銬逮捕。

警詢後，依公共危險、違反毒品危害防制條例等罪嫌將黃移送橋頭地檢署偵辦；另涉毒駕及闖紅燈交通違規部分，依道路交通管理處罰條例開罰，累計最高可罰12萬5千4百元，並將車輛當場移置保管及吊扣駕駛執照1至2年；詳細事故肇責由交通大隊分析研判。

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黃姓男子今天傍晚駕車在高市自由二路與新庄仔路口闖紅燈連環撞波及3車釀3傷；圖為黃轎車車頭被撞爛。記者石秀華／翻攝

黃姓男子今天傍晚駕車在高市自由二路與新庄仔路口闖紅燈連環撞波及3車釀3傷；圖為被撞的白車波及撞向賓士車。記者石秀華／翻攝