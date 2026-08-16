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影／高雄轎車闖紅燈連環撞！撞2車再撞賓士釀3傷 現場混亂駕駛被測出毒駕
黃姓男子今天傍晚駕車在高市自由二路與新庄仔路口闖紅燈，先擦撞何姓男子轎車，再衝撞周男座車，巨大撞擊力，導致何男轎車衝向林男賓士車，黃男車頭被撞爛，事故釀何及車上婦人、3歲女童受傷，黃經唾液快篩結果呈多項陽性反應，有毒駕行為。
左營警分局指出，黃姓男子（36歲）今天傍晚4時許駕紅色裕隆轎車沿新庄仔路由西往東直行時闖紅燈，先擦撞何姓男子（50歲）所駕駛沿自由三路由北往南直行的白色裕隆轎車，再衝撞自由二路南往北方向的周姓男子（39歲）駕駛的本田轎車，黃男車頭被撞爛，後停於左轉車道。
當時巨大撞擊力，導致何男座車又衝向由林姓男子（42歲）駕駛的黑色賓士轎車，事故造成何男及車上乘客王姓婦人（45歲）及3歲女童受傷，3人被送醫治療，幸無大礙。
警方獲報趕抵現場，黃男坐在騎樓下休息，警方當下詢問黃「有無施用毒品？」黃主動交付一包重5.19公克的K他命，警方懷疑黃毒駕，當場實施毒品唾液檢驗，結果呈二級毒品安非他命、三級毒品K他命及四級毒品苯二氮平類陽性反應，被警方上銬逮捕。
警詢後，依公共危險、違反毒品危害防制條例等罪嫌將黃移送橋頭地檢署偵辦；另涉毒駕及闖紅燈交通違規部分，依道路交通管理處罰條例開罰，累計最高可罰12萬5千4百元，並將車輛當場移置保管及吊扣駕駛執照1至2年；詳細事故肇責由交通大隊分析研判。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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