男涉毒駕闖紅燈致4車受損釀3傷 高雄警逮人送辦

黃姓汽車駕駛今天行經高雄左營區一處路口時闖紅燈，先後碰撞2車，其中1車再波及另1車，造成3人受傷，黃男經警方檢測呈毒品陽性反應並當場交付毒品，全案依毒品等罪嫌偵辦。

高雄市政府警察局左營分局員警表示，36歲黃男下午4時許開車沿新庄仔路由西往東直行時闖紅燈，先擦撞1部車輛後，再擦撞另1部汽車，黃男隨後倒車停於左轉車道。

警方提到，其中1部遭撞車輛再波及1部停等紅綠燈的汽車，事故造成4車受損，遭撞的何姓駕駛及2名乘客等3人受傷，何男腰部拉傷、45歲王姓乘客頭部撕裂傷及肋骨斷裂，另1名孩童則無明顯外傷，3人均送醫治療。

警方表示，黃男經警方詢問有無施用毒品後，當場主動交付一包愷他命（毛重5.19公克），警方立即對他實施毒品唾液檢驗，結果呈二級毒品安非他命、三級毒品愷他命及四級毒品苯二氮平類陽性反應，另經檢測無人酒駕。

警方指出，現場逮捕黃男並帶返偵辦，全案依涉犯公共危險及違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，另依道路交通管理處罰條例，合計最高可處12萬5400元罰鍰，肇事原因及責任歸屬，均待交通警察大隊釐清。

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