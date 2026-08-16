雪隧首例！男子蛇行壓線、險撞鄰車 警引導下交流道攔查竟是毒駕

國5雪山隧道北向路段今天傳出毒駕蛇行案，一輛白色小貨車在隧道內一路左右搖擺行駛、頻頻壓線，甚至闖入緊急通道，險些擦撞多輛車。國九大隊上午陸續獲多位用路人通報危險駕駛，派員引導下石碇交流道，對57歲李姓駕駛進行唾液快篩呈現陽性反應，全案依公共危險罪移送法辦。

由於蛇行、方向失控的畫面太驚悚，嚇得後方目擊民眾拍照PO網，直呼「真的好險！」國九大隊勤務指揮中心表示，今天上午10時31分陸續接獲多起民眾報案，指稱國5北向雪隧路段有輛白色小貨車行車軌跡異常、搖搖晃晃的狀況非常危險，其他車輛見狀紛紛走避。

目擊者在社群網站貼文還原驚魂過程，表示該輛小貨車一路壓線蛇行，甚至還開進雪隧旁的緊急通道，「一路上兩三台都差一點撞到」，網友也紛紛留言「不是喝了就是累了，最慘的就是吸了」、「現在毒駕太多，看到真的要立即報警」。

國九大隊巡邏車接獲通報隨即展開攔截，於10時55分許發現該車，引導駕駛下石碇交流道駐地進行盤查，經實施毒品唾液快篩，檢測結果呈現陽性反應，依法移送。據了解，之前是有駕駛人在雪隧出車禍，警方在進行唾液快篩時發現毒駕，但因為蛇行直到出了雪隧於交流道被攔查抓毒蟲，這還是第一件。

國九大隊提醒，毒駕不僅嚴重違法，更是道路「隱形殺手」，依刑法規定毒駕可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；致人重傷更可處1年以上7年以下有期徒刑；另外依道路交通管理處罰條例，除處以3萬元以上12萬元以下罰鍰、移置保管車輛外，並吊扣駕照1至2年；若因而致人重傷或死亡，將直接吊銷駕照且終身不得考領，呼籲用路人勿心存僥倖，維護自身與他人生命安全。

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