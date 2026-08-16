影／詭異！BMW女自撞電桿疑毒駕棄車 竟搜出滿車爆竹

南投一名婦人昨駕駛BMW轎車行經草屯市區，自撞電線桿後竟棄車逃跑，現場民眾超傻眼，有人拍下影片，並PO上網說明狀況；警消到場後從其車上發現大量爆竹煙火，並發現毒品，懷疑是毒駕釀禍。警方今表示，已鎖定對象查緝。

有網友昨天下午在Threads分享影片，影片中，一輛白色的BMW轎車撞上路旁電線桿，車頭不斷冒煙，身穿碎花洋裝的婦人赤腳步出駕駛座，車內安全氣囊爆開，附近有民眾趕緊上前關心，所幸女駕駛沒有大礙，也未波及其他人車。

另則影片中，可看出該自撞車禍事故發生後，警方立刻到場了解，現場停放一輛消防器材車，並有員警指揮交通，還有便衣員警忙著搜索肇事車，但卻未見該名肇事女駕駛。貼文網友則說明，撞電線桿肇事駕駛已經逃走，並指出全車都鞭炮。

草屯警分局今指出，該起交通事故發生在昨天下午4時許，一名婦人駕車行車虎山路一代時，自撞路旁電線桿後棄車離開，員警到場後從其車內發現大量爆竹煙火，更進一步發現駕駛座遺留菸彈及1包結晶粉末，研判肇事者可能涉及毒駕。

警方表示，經調閱監視器發現，該名肇事駕駛棄車後，是由另一部車輛接送離開，目前已鎖定對象，後續也將進一步釐清大量爆竹煙火來源及用途，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例及公共危險罪積極追查中。

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