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金門男騎機車逆向撞2車 毒品唾液快篩陽性遭羈押

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／新北即時報導
李姓男子騎乘機車行經金門縣金湖鎮太湖路一段時，突然逆向駛入對向車道路肩並發生事故，警方毒品唾液快篩呈陽性反應。記者張策／翻攝
李姓男子騎乘機車行經金門縣金湖鎮太湖路一段時，突然逆向駛入對向車道路肩並發生事故，警方毒品唾液快篩呈陽性反應。記者張策／翻攝

金門縣金湖鎮太湖路日前上午發生一起交通事故，李姓男子騎機車行經赤東路口時，突然逆向駛入對向車道路肩，擦撞停放在便利商店前的2輛自小客車，造成自身手腳擦挫傷。警方到場後發現李男精神渙散、全身抖動，酒測值雖為零，但毒品唾液快篩呈陽性反應，全案依公共危險罪嫌移送，經金門地方法院裁定羈押。

金湖分局表示，事故發生於14日上午9時許，李男當時騎乘機車沿太湖路一段往新市圓環方向行駛，行經赤東路口時，突然逆向駛入對向車道路肩，隨後擦撞停放在太湖路一段某便利商店前的2輛自小客車。

事故造成李男手腳擦挫傷，警方獲報到場處理後，依程序對李男實施酒測，結果酒測值為零。不過員警發現李男精神狀況不佳，且全身明顯抖動，懷疑有毒駕情形，進一步實施毒品唾液快篩檢測，結果呈陽性反應。

警方隨後依涉嫌違反刑法公共危險罪偵辦，並將李男移送福建金門地方檢察署，後續經金門地方法院裁定羈押獲准。

金湖分局表示，毒駕是道路安全隱形殺手，對其他用路人構成嚴重威脅。警方除持續規畫勤務，加強取締毒駕、酒駕外，針對交通事故案件也會依法實施酒測，必要時並採用毒品唾液快篩檢測。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

事故發生在金門縣金湖鎮太湖路一段便利商店前，李男騎機車逆向駛入對向車道路肩後，擦撞路旁停放車輛。記者張策／翻攝
事故發生在金門縣金湖鎮太湖路一段便利商店前，李男騎機車逆向駛入對向車道路肩後，擦撞路旁停放車輛。記者張策／翻攝

李男騎機車逆向行駛後，擦撞停放在便利商店前的2輛自小客車，所幸事故未造成其他人員受傷記者張策／翻攝
李男騎機車逆向行駛後，擦撞停放在便利商店前的2輛自小客車，所幸事故未造成其他人員受傷記者張策／翻攝

金門 逆向 唾液快篩

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