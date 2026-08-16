因槍毒案遭判刑16年 剛假釋不久...台中男又擁槍被捕

何姓男子先前因涉槍砲、毒品案遭判刑，2022年假釋出獄，日前又網購10把玩具槍、模擬槍等槍支，其中包含可能具殺傷力的玩具槍「天空法警」，台北市警方發現後介入調查，循線在何男位於台中市住處後方的香蕉園中起獲相關改造槍支，依法送辦。

警方調查，68歲何男在蝦皮購物平台上訂購10支模型槍、玩具槍，改造部分槍支後，全數藏在住處後方的香蕉園中。

台北市中山分局偵查隊及北市刑警大隊偵查第七隊發現後展開調查，今年3月24日前往何男位於台中市太平區長龍路的住處搜索，起獲2支模擬槍、4支具殺傷力的改造槍支、4支玩具槍，何男初步坦承持槍，警詢依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將何男函送台中地檢署偵辦。

據悉，何男2011年因涉槍砲、毒品案遭判刑16年，2022年甫假釋出獄，如今又因案被捕，他落網後坦承持槍，但對於擁槍原因交代不清，由於他一次購買大量槍支，警方不排除他有意改槍販賣以牟利。

販賣相關槍支的賣家在網路上主要販售仿真槍、模擬槍，其中包含可能具殺傷力的玩具槍「天空法警」，警方事後已函文蝦皮對賣家帳號停權，持續追查槍支來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885