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中壢警深夜雷霆掃蕩 近一周查獲115件刑案101人 路檢點再查獲毒駕

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中壢警方雷霆掃蕩第二階臨檢KTV等14項治安場所。記者鄭國樑／翻攝
中壢警方雷霆掃蕩第二階臨檢KTV等14項治安場所。記者鄭國樑／翻攝

桃園市中壢警分局昨晚至今天凌晨執行「雷霆除暴」擴大臨檢、取締酒駕毒駕、噪音車，市警局督察長許頌嘉、分局長林鼎泰到治安熱點了解掃蕩情況。

中壢警分局9日至15日強化各項查緝作為，共查獲刑案115件101人，其中毒駕6件6人、酒駕11件11人、詐欺29件29人、竊盜8件8人、毒品24件23人，另查獲各類通緝案件26件19人，展現警方打擊犯罪的決心。

昨晚起，雷霆掃蕩勤務採分階段執行，第一階段規畫4處路檢點，加強取締酒後駕車、毒駕、危險駕車及噪音車輛；第二階段針對KTV、酒吧、電子遊戲場、汽車旅館等14處治安重點場所臨檢，並於周邊道路加強攔查可疑人車，壓縮不法活動空間。

警方昨深夜11時許，在中壢區環西路二段路檢點執勤時，發現21歲潘男駕駛自小客車見有路檢點突然靠邊停車，員警上前盤查，當場查獲依托咪酯煙彈1顆及愷他命1小包，現場唾液毒品快篩陽性反應，當場逮捕他，全案今天依毒品危害防制條例及公共危險（毒駕）罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

中壢警方雷霆掃蕩第一階段在主要路口安排酒駕、毒駕路檢。記者鄭國樑／翻攝
中壢警方雷霆掃蕩第一階段在主要路口安排酒駕、毒駕路檢。記者鄭國樑／翻攝

中壢 雷霆 毒駕

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