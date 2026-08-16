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北市大安警1日破2毒品分裝場 藥腳剛好上門連同藥頭一併遭逮

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
台北市大安警分局針對日前查獲毒駕案件溯源清查，近日在新北破獲2處毒品分裝場，查扣毒品原料及分裝工具等證物，查獲3人送辦。圖／警方提供
台北市大安警分局針對日前查獲毒駕案件溯源清查，近日在新北破獲2處毒品分裝場，查扣毒品原料及分裝工具等證物，查獲3人送辦。圖／警方提供

毒駕問題嚴重，台北市大安警分局針對日前查獲毒駕案件溯源清查，近日在新北破獲2處毒品分裝場，查扣毒品原料及分裝工具等證物，查獲3人送辦，將持續追查毒品源頭。

警方調查，大安分局警方從日前查獲的毒駕案深入調查，鎖定新北市三峽區、淡水區各一處毒品分裝場，8月12日分別配合台北市刑警大隊特勤中隊員警強勢攻堅，當場查獲毒品安非他命、海洛因、依托咪酯原油、粉末等原料，以及煙彈、針筒等分裝工具。

專案小組在現場各查獲藥頭55歲陳姓男子、50歲林姓男子，2人皆曾涉毒品案，但初步皆否認犯行，現場另查獲56歲羅姓男子，警方初步釐清後發現羅男是毒品藥腳，試圖買毒時剛好遭遇警方行動，一併被查緝到案。

警方表示，2案3人詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌分別移送新北、士林地檢署偵辦，持續向上溯源擴大偵辦；毒品犯罪危害個人健康，更可能衍生公共安全及其他犯罪問題，警方將持續透過毒駕攔查、毒品溯源及跨轄區合作，從末端施用者一路向上追查，阻斷毒品危害。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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