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影／台南警東區巡邏見車輛行車不穩懷疑毒駕 4人拒絕受檢下車逃竄

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市警第一分局府東派出所員警昨天傍晚5時許巡邏經過東區裕忠路與裕和街口，發現一輛轎車行車不穩、懷疑毒駕，車輛立即逃跑。圖／讀者提供
台南市警第一分局府東派出所員警昨天傍晚5時許巡邏經過東區裕忠路與裕和街口，發現一輛轎車行車不穩、懷疑毒駕，車輛立即逃跑。圖／讀者提供

台南市警第一分局府東派出所員警昨天傍晚5時許巡邏經過東區裕忠路與裕和街口，發現一輛轎車行車不穩、懷疑毒駕，上前示意停車接受盤查，該車駕駛見警上前竟加速逃逸，行駛約50公尺後停靠路旁，車內4人下車分頭逃竄；經員警一一逮捕，確認均是越南籍失聯移工。

府東所長林嘉源指出，員警昨天執行巡邏勤務，發現有車輛看到警車形跡可疑，拒絕盤查離去，車上4人下車逃跑；員警見狀立即展開追捕，並同步通報支援警力到場協助，該4名男子攔查到案後經查均為失聯移工。全案依違反入出國及移民法，移請移民署依法處理。

據了解，車上4名男子都是越南籍，年紀約在23至40歲間，駕駛持有駕照，沒有酒駕、毒駕；分局指出，針對可疑人車將積極盤查、追查身分，並呼籲民眾如發現可疑人車或有違法情事，請立即向警方反映，共同維護社會安寧秩序。

台南市警第一分局府東派出所員警昨天傍晚5時許巡邏經過東區裕忠路與裕和街口，發現一輛轎車行車不穩、懷疑毒駕，車輛立即逃跑。圖／讀者提供
台南市警第一分局府東派出所員警昨天傍晚5時許巡邏經過東區裕忠路與裕和街口，發現一輛轎車行車不穩、懷疑毒駕，車輛立即逃跑。圖／讀者提供

毒駕 東區 台南

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