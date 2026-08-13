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阿公3度酒駕欠12萬！名下房屋險被拍賣 孫女急帶現金繳清

桃園電子報／ 桃園電子報
酒駕示意圖。圖／AI生成
酒駕示意圖。圖／AI生成

02 林男收據 scaled
老翁的家人擔心房子被拍賣，立即帶著剩下的欠款7萬餘元現金一次繳清。圖：桃園分署提供

桃園市平鎮區一名77歲林姓老翁在111年間因於10年內3度無照酒駕，遭裁罰12萬元，因老翁逾期未繳納，經桃園市交通事件裁決處移送法務部行政執行署桃園分署執行。桃園分署收案後扣押其存款，然而不足受償，旋即請地政機關將老翁名下之1筆土地及1筆建物辦理查封登記，並原定於昨(12)日至現場張貼封條，老翁的家人擔心房子被拍賣，10日立即帶著剩下的欠款7萬餘元現金一次繳清。

01 林男孫女到場繳款
老翁孫女終於在8月10日帶著7萬餘元現金到場繳清罰鍰，解除房產被拍賣之危機。圖：桃園分署提供

桃園分署表示，老翁於111年間，開車行經平鎮區太平西路37巷4弄，經警攔檢遭查獲無照酒駕，經調閱歷史資料得知，這已是老翁10年內第三度無照酒駕，遭罰12萬元未繳。桃園分署收案後，清查發現老翁名下有存款及位於平鎮區之40年房產，旋即扣押老翁帳戶存款，然而僅執行到4萬餘元，另於今(115)年6月間函請地政機關就老翁名下不動產辦理查封登記，盼老翁收到查封通知後能主動到場提出清償方案，老翁卻遲遲未現身，桃園分署原排定在昨日至建物現場張貼封條，老翁始知事態嚴重，其孫女先以電話聯繫承辦人員表示，母親說要繳錢了，請求先不要執行不動產，老翁孫女終於在8月10日帶著7萬餘元現金到場繳清罰鍰，解除房產被拍賣之危機。

桃園分署依法務部行政執行署指示辦理「交通專案」，持續強力執行欠繳交通違規罰鍰案件，守護用路人的生命、身體及財產安全；桃園分署同時提醒民眾，切勿酒駕。桃園分署將持續針對交通違規及各項欠稅案件強力執行，收到罰單或稅單後應儘速繳納，以免財產遭到強制執行，悔不當初。

本文章來自《桃園電子報》。原文：3度酒駕欠12萬！平鎮翁名下房屋險被拍賣 孫女急帶現金繳清

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 平鎮 房屋

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阿公3度酒駕欠12萬！名下房屋險被拍賣 孫女急帶現金繳清

桃園市平鎮區一名77歲林姓老翁在111年間因於10年內3度無照酒駕，遭裁罰12萬元，因老翁逾期未繳納，經桃園市交通事件裁決處移送法務部行政執行署桃園分署執行。桃園分署收案後扣押其存款，然而不足受償，旋即請地政機關將老翁名下之1筆土地及1筆建物辦理查封登記，並原定於昨(12)日至現場張貼封條，老翁的家人擔心房子被拍賣，10日立即帶著剩下的欠款7萬餘元現金一次繳清。

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