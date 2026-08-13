重罰能阻毒駕？賈永婕指無法解決問題：每個環節都不能缺席

近年毒駕案件頻傳，相關公共安全議題持續受到社會關注。台北101董事長賈永婕今(13)日上午在臉書分享《聯合報》毒品防制專題報導，表示自己已完整看完所有報導，對媒體願意深入追問毒駕背後的社會問題相當佩服，認為毒駕除了應嚴懲，更重要的是從源頭思考毒品為何會進入校園，以及年輕人為何能夠容易接觸、取得毒品。

賈永婕表示，如果社會只停留在「吸毒上路就該重罰」，問題其實還沒有真正解決。她認為，從源頭防堵、校園教育、家庭支持，到毒品防制及司法制度，每一個環節都不能缺席，真正的安全不只是事後重罰，而是設法避免悲劇一再發生。

她也指出，近年國內接連發生嚴重毒駕事故，受害者包括執行臨檢任務的警察，以及只是返家途中的無辜民眾。賈永婕認為，毒駕威脅並沒有明顯的時間與地域限制，不僅都會區可能發生，非都會地區同樣面臨風險；而毒駕事故也不一定集中在夜間，白天同樣可能發生，因此毒駕已不只是交通安全問題，更是全天候、全區域的公共安全威脅。

貼文引發網友熱議，不少人認同應從毒品供應源頭著手。有網友認為，除了處理吸毒及毒駕者，也應加強追查販毒及供應鏈；另有人表示，若毒品源頭未能有效遏止，單純抓到末端使用者，恐怕難以阻止類似事件持續發生。

也有網友將焦點放在政府資源與政策執行上，認為包括毒品防制、邊境巡防及相關工作都需要足夠資源，認為若要從源頭防堵，就應強化查緝及預防措施。另有網友對現行酒駕管理成效提出質疑，認為既然酒駕問題至今仍難以完全遏止，毒駕防制同樣需要更完整的制度配套。