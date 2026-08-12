毒駕開BMW撞死老婦 判11年10月

男子劉冠億長期吸毒，去年戒癮治療期間卻在深夜毒駕，開藍色ＢＭＷ狂飆，失控撞進台中市西區一間茶葉行，睡在上下舖的母子一死一傷，其中八十七歲的李姓老婦腰部斷裂不治，台中地院國民法官庭昨依毒駕致死罪判劉十一年十月徒刑。

死者家屬聆判後當庭痛哭，並表示「謝謝法官，維持正義。」

檢警調查，劉（四十三歲）去年十月九日凌晨三點多開著ＢＭＷ行經五權西路、五權路口時失控，撞進正前方的茶葉行，在屋內下舖熟睡的李姓老婦重傷死亡，睡上鋪的張姓兒子後腦撕裂傷。

劉因高速撞擊，全身多處受傷而昏迷，住院後恢復意識，卻一度無法言語。劉經抽血、採尿，驗出甲基安非他命及依托咪酯陽性反應，檢方依毒駕致死罪嫌起訴。

台中地院國民法官庭連審兩天，昨天上午檢察官詰問劉吸毒原因、持續時間，劉表示自己在工地綁釘、洗刷外牆，因長時間在外曝曬、需要大量體力，靠吸食安非他命「維持體力」。

檢察官指劉仍在戒癮治療期間，何以一犯再犯、明知毒駕還開車？劉卻答「毒品沒那麼好戒」，還說「毒品不能碰就是這樣。」劉稱月薪約七、八萬元，打算拿四百萬元賠償死者家屬。

審判長陳鈴香問劉「廿多年來為何沒戒斷毒癮？」劉說十七、十八歲時因心情不好，在朋友慫恿下染上毒癮，在餐廳當領班約有五、六年沒施用，因戒斷會「想睡」才一再吸安，近期又接觸依托咪酯。

死者女兒說，母親驟逝，因情緒受衝擊，造成記憶喪失，甚至還出現創傷後壓力症狀。