找人頂罪 黑道千金肇逃撞死人 3人羈押

桃園市中壢青埔地區一日凌晨發生賓士車闖紅燈撞機車騎士事故，釀一死一傷，賓士車駕駛肇事逃逸。警方當天查出肇逃者為古姓女駕駛，卻是楊姓男子到大崙派出所「投案」，警方識破；古女毒品快篩呈陽性，她與教唆頂替的彭姓男子、楊姓男子被依過失致死及肇事逃逸等罪送辦，三人羈押獲准。

外傳古姓女子（五十歲）父親是黑道，在地方輩分高，警方對此情節及在押的楊（卅七歲）、彭（五十八歲）是否有施用毒品未進一步說明，僅表示還要釐清，請外界勿揣測。

警方調查，車禍地點在中壢區高鐵南路近中正路三段路口，一日凌晨五時四分，一輛黑色賓士行經高鐵南路四段快車道往南行駛台六六線，經過中正路三段路口時，號誌為紅燈卻未停車，賓士車直接衝向路口，瞬間撞上兩輛行駛於路口的機車，還差點撞上由中正路往東的轎車。

兩名騎士連人帶車如保齡球一樣遭撞飛，賓士車撞上機車後並未停下，從快車道切入慢車道還亮雙黃燈，速度雖有減慢，但路口監視器畫面顯示，賓士車肇事後仍然駛離現場。

四十六歲林姓騎士送醫因傷重而不治，廿歲張姓大學生當天送外送途中遭撞，手腳和膝蓋有不同程度的骨折，仍在醫院治療及手術。張因是低收入戶，家庭經濟陷入困境，家屬近日上網發文求助。桃園市社會局已訪視並提供資源關懷，家屬不滿肇事者至今不聞不問。

賓士車駕駛肇事逃逸，中壢警方當天已先查出肇事車籍，鎖定古姓女子涉案，但中午有名楊姓男子自稱為駕駛人到派出所「投案」，警方識破後，隨後找到涉嫌肇逃的古姓女子和教唆頂替的彭姓男子，將三人依肇逃等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢察官聲請羈押獲准。

古女接受毒品快篩，結果呈陽性，她否認吸食毒品，辯稱因為身體不舒服而服用藥物，檢警正進一步採樣送驗。專案小組發現三人用通訊軟體成立一個群組，要為古女找出脫罪方法，包括假冒肇事者，檢警將釐清有無其他涉案者。