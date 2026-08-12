快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

西南風持續 吳德榮：西南部偶雨、中部以北午後熱對流 南卡颱風將生成

聽新聞
0:00 / 0:00

找人頂罪 黑道千金肇逃撞死人 3人羈押

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
一台賓士車一日凌晨在中壢青埔闖紅燈，撞上兩名機車騎士，釀一死一重傷悲劇，賓士車駕駛逃逸。警方當天查出肇逃者為古姓女駕駛，事後卻是楊姓男子向警方「投案」，頂替遭識破。記者鄭國樑／翻攝
一台賓士車一日凌晨在中壢青埔闖紅燈，撞上兩名機車騎士，釀一死一重傷悲劇，賓士車駕駛逃逸。警方當天查出肇逃者為古姓女駕駛，事後卻是楊姓男子向警方「投案」，頂替遭識破。記者鄭國樑／翻攝

桃園市中壢青埔地區一日凌晨發生賓士車闖紅燈撞機車騎士事故，釀一死一傷，賓士車駕駛肇事逃逸。警方當天查出肇逃者為古姓女駕駛，卻是楊姓男子到大崙派出所「投案」，警方識破；古女毒品快篩呈陽性，她與教唆頂替的彭姓男子、楊姓男子被依過失致死及肇事逃逸等罪送辦，三人羈押獲准。

外傳古姓女子（五十歲）父親是黑道，在地方輩分高，警方對此情節及在押的楊（卅七歲）、彭（五十八歲）是否有施用毒品未進一步說明，僅表示還要釐清，請外界勿揣測。

警方調查，車禍地點在中壢區高鐵南路近中正路三段路口，一日凌晨五時四分，一輛黑色賓士行經高鐵南路四段快車道往南行駛台六六線，經過中正路三段路口時，號誌為紅燈卻未停車，賓士車直接衝向路口，瞬間撞上兩輛行駛於路口的機車，還差點撞上由中正路往東的轎車。

兩名騎士連人帶車如保齡球一樣遭撞飛，賓士車撞上機車後並未停下，從快車道切入慢車道還亮雙黃燈，速度雖有減慢，但路口監視器畫面顯示，賓士車肇事後仍然駛離現場。

四十六歲林姓騎士送醫因傷重而不治，廿歲張姓大學生當天送外送途中遭撞，手腳和膝蓋有不同程度的骨折，仍在醫院治療及手術。張因是低收入戶，家庭經濟陷入困境，家屬近日上網發文求助。桃園市社會局已訪視並提供資源關懷，家屬不滿肇事者至今不聞不問。

賓士車駕駛肇事逃逸，中壢警方當天已先查出肇事車籍，鎖定古姓女子涉案，但中午有名楊姓男子自稱為駕駛人到派出所「投案」，警方識破後，隨後找到涉嫌肇逃的古姓女子和教唆頂替的彭姓男子，將三人依肇逃等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢察官聲請羈押獲准。

古女接受毒品快篩，結果呈陽性，她否認吸食毒品，辯稱因為身體不舒服而服用藥物，檢警正進一步採樣送驗。專案小組發現三人用通訊軟體成立一個群組，要為古女找出脫罪方法，包括假冒肇事者，檢警將釐清有無其他涉案者。

肇逃 黑道 千金

延伸閱讀

駕車釀1死1傷肇逃還有人頂罪 桃檢聲押3人獲准

新竹66歲婦開車突逆向撞機車 8旬翁「瞬間彈飛」不治

男子服安眠藥開車涉擦撞肇逃 高雄警攔查送法辦

又是毒駕！平鎮男騎車狂搖晃遭巡警攔查 被測出安毒陽性反應

相關新聞

毒駕開BMW撞死老婦 判11年10月

男子劉冠億長期吸毒，去年戒癮治療期間卻在深夜毒駕，開藍色ＢＭＷ狂飆，失控撞進台中市西區一間茶葉行，睡在上下舖的母子一死一傷，其中八十七歲的李姓老婦腰部斷裂不治，台中地院國民法官庭昨依毒駕致死罪判劉十一年十月徒刑。

找人頂罪 黑道千金肇逃撞死人 3人羈押

桃園市中壢青埔地區一日凌晨發生賓士車闖紅燈撞機車騎士事故，釀一死一傷，賓士車駕駛肇事逃逸。警方當天查出肇逃者為古姓女駕駛，卻是楊姓男子到大崙派出所「投案」，警方識破；古女毒品快篩呈陽性，她與教唆頂替的彭姓男子、楊姓男子被依過失致死及肇事逃逸等罪送辦，三人羈押獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。