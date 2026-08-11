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北北桃有人拒測高達9次 游淑慧轟拒測恐成毒駕「逃生門」促修法

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「竟可以在北北桃，被攔查並拒測到9次...，是不是天天在毒酒駕？」游淑慧說，這個最高9次拒測的，根本是不得了的機率，甚至累積罰款已達到8百多萬，也都沒有繳。圖／截自議會直播
「竟可以在北北桃，被攔查並拒測到9次...，是不是天天在毒酒駕？」游淑慧說，這個最高9次拒測的，根本是不得了的機率，甚至累積罰款已達到8百多萬，也都沒有繳。圖／截自議會直播

聯合報深入追蹤毒駕、藥駕問題，揭露「喪屍煙彈」引發的失控危機與街頭安全風險。台北市議員游淑慧今天質詢毒駕拒測議題，質疑儘管現已加重處罰，但拒測比例愈來愈高，很多毒駕酒駕敢拒測不甩，恐變成「逃生門」，認為拒測應要有刑事罰。北市警表示，目前執法會盡量去做，會綜整意見提供警政署修法參考。

游淑慧今天在議會質詢毒駕、酒駕拒測議題，從105年到115年，毒駕酒駕拒測次數愈來愈高，議員調閱資料發現，拒測一次人數有7622人、拒測2次466人，拒測3次以上也高達129人，甚至拒測前五名次數分別是9次、7次、6次、5次及4次。

「竟可以在北北桃，被攔查並拒測到9次...，是不是天天在毒酒駕？」游淑慧說，這個最高9次拒測的，根本是不得了的機率，甚至累積罰款已達到8百多萬，也都沒有繳。儘管毒駕拒測現有加重罰款，從18萬元提高到27萬，毒駕車輛現拒測是沒入，但之前移置車輛時，約僅三成車會贖回去，有七成就是丟著不管，現在儘管修法沒入，但對方還是不管，也根本不繳納罰款，被送強制執行沒有財產一樣也對他沒輒。

游淑慧認為，除非行政執行可以管收，否則都沒有用。等同在路上繼續酒駕、毒駕，公共危險一樣在路上趴趴走。因對許多毒酒駕行為人來說，酒駕毒駕拒測都是行政罰，不會有刑事罪，等同拒測變成「逃生門」？

對此，市刑大表示，今年五月中開始，如果現場發現毒駕拒測，可以移請檢察官逕行逮捕移送偵辦，還是有威嚇力量，統計到七月底，取締毒駕拒測有43件。

北市警察局長林炎田表示，的確會有一些少數個案，但如果發生車禍一定要測，不可以拒測，都有依照執行程序。但目前只能做，就是盡量去做，應該大家要有這個意識，該修法就要修法。會綜整意見提供警政署修法參考。

毒駕 游淑慧 修法

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