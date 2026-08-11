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毒駕失控！侯友宜喊話：新興毒品變化快 毒品防制如同與時間作戰

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
毒品氾濫毒駕嚴重，新北市長侯友宜強調，新興毒品變化速度快，毒品防制就是在跟時間作戰。圖／新北市府提供
毒品氾濫毒駕嚴重，新北市長侯友宜強調，新興毒品變化速度快，毒品防制就是在跟時間作戰。圖／新北市府提供

聯合報追蹤毒駕問題，今報導今年上半年毒駕移送近萬件是去年同期三倍，「喪屍煙彈」引發失控危機與街頭安全風險，行政院無毒家園淪為口號。曾任警政署長的新北市長侯友宜透過幕僚轉述，新興毒品變化速度快，毒品防制就是在跟時間作戰，行政院應針對毒駕犯罪成立專案，整合中央部會與地方資源，從前端預防、源頭管制到相關法制全面強化，才能快速有效壓制，也避免第一線警察疲於奔命。

新北市長侯友宜今日在治安會報中也提及，依托咪酯（喪屍煙彈）已升列為第一級毒品，要求警察局應會同教育局、衛生局及社會局，加強校園及暑期法治宣導，尤其暑假還有近一個月，各單位應持續落實聯合稽查、法治宣導及輔導關懷工作，讓青少年清楚了解違法行為及法律責任。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

侯友宜 毒駕 新興毒品

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