陽光行動／毒駕難斷…開車就抽 簡直移動神主牌

「哪天要是接到電話，說我哥撞死人了，我們家要怎麼辦？」男子「馬克」對胞兄經常性毒駕頗感無奈。他說，真搞不懂頻頻毒駕，駕照竟沒被吊扣，還能租借共享汽車，「訪問我當下，他說不定正毒駕」，簡直是「移動式神主牌」。

馬克說，哥哥高中讀到較差的學校，被同學拉去上夜店，之後跑去當公關，逐漸染上毒癮；一開始抽菸，不久後拉Ｋ、喝毒咖啡，現在卅多歲了還施用俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，「市面上流行的都吃過了，只差沒有打針」。

「他要開車送毒，所以經常邊開車邊抽摻毒煙彈。」馬克說，今年七月初哥哥再度被查獲毒駕，那天半夜接到電話說哥哥駕駛共享汽車撞到超商招牌，精神恍惚又有點發瘋，因哥哥堅持不開車門，警察無法處理，「最後我和警察套好招，假裝激他，發生衝突後，將他上銬、扣車」。

鑰匙沒收好 被偷開80公里

另一次是哥哥偷開家裡的車外出追撞前方車輛，幸好對方沒有受傷，光修車就花五十多萬元，「那次哥哥下車時就很恍惚的樣子，不知道為什麼警察看不出來？後來哥哥就回家了。」他說，在家不只要保護好自己，汽車鑰匙也必須收好，有次哥哥闖進他房間打探到車鑰匙位置，他一覺醒來發現車子被哥哥開過，檢視儀表板，一晚路程七、八十公里，幸好沒出事。

不定時炸彈 勒戒兩年無效

「數度毒駕，駕照都沒有被吊扣，還是能租借共享汽車，紅單早已累積成冊。」馬克氣憤地說，就像信用破產了，到銀行還是能借到錢，這要怎麼防範？

「正常的時候，家人要他去煮飯、打掃，哥哥會乖乖聽話去做，但是吸毒後不正常時，又會對父母擺出高傲、沒大沒小的口氣。」馬克道盡吸毒者家屬在情理法間的糾葛。他說，哥哥吸毒後會開始碎念，甚至曾拿著酒瓶塞報紙說要點火，還會拿美工刀揮向他，真是顆不定時炸彈。

為何不送醫或勒戒？馬克無奈地說，之前哥哥曾失控而由警察安排強制送醫，但在醫院睡了一覺，隔天醒來神態正常就出院了；哥哥也曾關進去一、兩年勒戒，出來後的第一年正常，後來又逐漸不正常了，甚至可以鑽驗尿的漏洞，「體制完全起不了作用」。

「現在能預見就是早晚會出事，甚至撞死人，家裡就是過一天算一天。」馬克雙手一攤說，法律就是一定要等到出大事了才去補漏洞。

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