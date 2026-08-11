陽光行動／染毒悔改…4度毒駕 原來清醒是幻覺

「邊開車邊抽抽喪屍煙彈早習以為常，施用後視線模糊或全身抖動，駕車上路確實猶如不定時炸彈。」卅五歲的「阿堯」沉淪毒海廿年，期間四度「毒駕」被查獲，女友也因施毒過量致死，他說，吸毒者會有「自己最清醒」的錯覺，其實那只是毒品帶來的幻覺。

吸毒變販毒 17歲首次毒駕

阿堯是獨生子，父母是一般上班族，成長過程總覺得備受冷落；十六歲加入廟會陣頭尋求認同，菸酒及檳榔是融入圈子的通行證，他沒拒絕朋友遞給的Ｋ他命，很快從吸毒變成販毒，十七歲就「賺」得第一輛車，拉Ｋ後無照駕車被逮，那是第一次毒駕。

「當時未成年，毒駕也僅有行政罰，短暫回歸正常生活後，販毒的高利潤讓我辭掉月薪三萬多元的正常工作。」阿堯說，那時賣Ｋ他命、毒咖啡包及搖頭丸，過著豪奢生活，廿五歲那年拉Ｋ喝酒後駕車上路，被攔查時倒車撞倒兩輛警用機車就逮，尿檢查出施用Ｋ他命，行政裁罰並接受講習，那是第二次毒駕。

做地下匯兌 還幫詐團洗錢

兩度毒駕都罰錢了事，阿堯覺得施用毒品沒什麼大不了。後來阿堯跨足地下匯兌，幫大陸台商跨境轉錢，也幫詐騙集團洗錢，最後轉進台北酒店業，白天處理地下匯兌、詐騙水房金流，晚上穿梭酒店包廂間，安排客人開桌、帶小姐上下班，也做男模經紀抽取佣金。

「夜夜笙歌，酒精、毒品、現金交織成另一個世界。」阿堯形容那段時間「每天都很忙」，忙著談生意跑酒店，也忙著吸毒，「我自認與一般吸毒者不同，即使天天拉Ｋ、喝毒咖啡、抽喪屍煙彈，依然思緒清楚，但那只是錯覺，自以為清醒，實際上是毒品帶來的幻覺」。

某日，駕車在林森北路遇到警方路檢，員警發現他車上的Ｋ他命殘渣夾鏈袋，驗尿有毒品反應，被判刑三個月，那是第三次被查獲毒駕。

煙彈易取得 毒蟲人手一支

「使用喪屍煙彈駕車上路的次數多得數不清，當時這種新興毒品尚未列管，我就肆無忌憚的邊開車邊抽。」阿堯說，施用喪屍煙彈後會產生類似重度醉酒的感覺，也像坐三百六十度旋轉的雲霄飛車或海盜船，因為取得容易，「有在用毒的人幾乎人手一支」。

後來，他施毒後駕車載女友上路，因車內都是毒煙的味道，被帶回警局驗尿，案子移送地檢署、人被放走，他們回到家又繼續拉Ｋ，結果女友施毒過量死亡，他也背上「轉讓禁藥致死」重罪。

鬧出人命後，阿堯依舊沒有醒悟，毒品用量甚至愈來愈多，某次吸毒過量昏迷，被強制送醫後鬧上新聞版面，父親從刺青認出是他，趕到醫院跪在病床旁央求神明救救他，「那一刻讓我受到極大震撼，原來父母沒有放棄我」。

父愛救了他 醒悟出獄戒毒

去年底，他因毒駕判刑三個月案入監服刑，在監期間意外收到父親的信。

「你被毒品捆綁了近廿年，我們也因此被傷害了近廿年，我們因為愛你才撐了廿年…最大的惡魔不是毒品，是你自己一次次的軟弱與逃避，能救你的只有你自己，不是我們，不是醫院，不是任何人，是你願不願意下定決心。」句句懇切，總算喚醒了他，出獄後進入台南晨曦會戒毒近半年。

阿堯透露，父母是虔誠基督徒，為了幫他遠離毒品跑遍廟宇「問事」，父母長期活在恐懼與不安中，四處求神問卜，讓他喝符水、頻繁進行收驚儀式，只求他回頭，「為了救我，願意暫將信仰擺一邊，我感到相當愧疚」。

一封父親的親筆信，讓吸毒廿年的阿堯讀懂父愛，與家人和解，走上戒毒的道路。記者郭韋綺／攝影

吸毒會誤判 恍惚駕車無感

阿堯說，吸毒後根本不覺得不能開車，「我還很清醒」的錯覺會讓人覺得可以控制方向盤；毒品帶來的暈眩與恍惚已被視為日常一部分，不會意識到自己的感官、判斷及反應早已不同於常人，「施用依托咪酯後駕車情況更危險，因為會突然感到強烈暈眩，藥效雖短暫，卻讓人反覆吸，有些人前一口藥效稍退又接著下一口，始終維持在意識恍惚狀態」。

「真正的問題不是毒駕，而是毒癮，毒駕只是結果，並非原因，真正讓我一再毒駕的是二十年的毒癮，只要毒癮沒除，再重的罰則都很難真正改變行為。」阿堯含著淚說，沉淪毒海的日子就像深陷在黑洞，想走出來只能靠自己，「無視家人的痛苦，真的非常自私，雖然我還要面對販毒、洗錢、詐騙、縱火與殺人未遂等重案，還有很多刑期要還，但我會坦然接受我一敗塗地的人生上半場，希望有一天，爸媽可以重新接受我，一家人可以修復彼此的關係」。

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