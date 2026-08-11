陽光行動／政策失靈！毒駕失控 無毒家園淪口號

「為什麼把我攔下？我哪有精神不濟？」深夜的台北街頭，神態略顯異常的年輕女騎士被警方路檢攔下。她拒絕唾液毒品快篩，狂盧四十分鐘後，員警開出十八萬元拒測罰單並當場扣車。

隨著「喪屍煙彈」氾濫，毒駕已成了「馬路殺手」，執行「毒酒測」專案已成了員警日常；一名高階警官說，喪屍煙彈助長毒駕，「沒有明顯原因的車禍就要懷疑是毒駕」。

毒駕移送半年近萬件

上月卅一日，高雄陳姓男子抽毒煙後駕車闖紅燈，撞死騎機車的吳姓男子，再添毒駕亡魂。刑事局統計，今年上半年警方依公共危險罪嫌移送毒駕九七一○件，是去年同期三倍，其中一至六月毒駕致死十七人、受傷二八三人。儘管警方移送酒駕件數仍比毒駕高，但基層員警感覺「毒駕似乎已超過酒駕」。

警方去年十一月廿日起針對精神恍惚、車行異常的駕駛人實施唾液毒品快篩執法，七成五的毒駕者被檢出吸食安非他命，使用喪屍煙彈依托咪酯占兩成，施用Ｋ他命占一成五，也有施用複合毒品者；上月中旬台中劉姓女子毒駕釀成一死五傷，體內就被檢出四種毒品成分。北部一名檢察官說，許多職業駕駛吸安提神，讓馬路充滿了危險。

唾液快篩拒檢者攀升

全面實施唾液快篩執法讓拒絕檢測事件攀升，今年上半年就發生七五九件拒檢事件。今年六月，新北市警方開了八槍圍捕拒檢毒駕犯嫌；本月三日凌晨，陳姓男子拒檢並企圖脫逃，導致高雄一名警員受傷。員警面對毒駕犯的高風險，頗令人憂心。

面對毒駕常態化，立法院上月廿八日通過修法，增定毒駕或拒絕毒測者一律吊銷駕照並沒入車輛；毒駕致人重傷或死亡者，終身不得考照。毒駕與拒測罰鍰均提高，再犯就加罰。警用行動電腦也已介接公路局的駕駛人毒駕、酒駕及駕籍資料，員警發現可疑車輛可即時處置。毒駕刑罰朝「刑度加一級」方向修法，警方希望刑度至少六個月，在野黨立委則希望納入死刑，全案仍在審議。

「毒品與詐欺、洗錢、槍械、人口販運界線『模糊化』是現在犯罪的趨勢，不同犯罪集團共用車手、人頭帳戶、物流管道、虛擬資產錢包與通訊設備，幕後集團與末端運送者間形成切割斷點，相當狡猾。」一名資深檢察官認為，檢警偵辦案件不能止於末端查獲毒品或逮捕收件人，應進一步分析手機資料、資金流向、物流紀錄與虛擬資產移轉情形。

政府砸錢反毒成效低

九年前，聯合報願景工程推出「毒癮悲歌」專題，深入探討新興毒品、吸毒年齡層下降等問題，行政院迅速提出統合防毒、拒毒、緝毒、戒毒及修法配套等五大面向反毒策略，編列四年一百億元預算執行「新世代反毒策略行動綱領」。二○二一年再編列四年一五○億元預算，訂定斷絕物流、人流、金流的反毒目標。

去年，政院通過四年一五○億元的第三期計畫，行政院長卓榮泰強調毒品防制攸關社會安全與國家發展，希望各級政府通力合作向毒品宣戰，達到無毒家園及無毒校園的願景。不過，聯合報調查，電子煙毒入侵校園嚴重、毒駕事件頻傳，無毒校園已是重大挑戰，奢談無毒家園。

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