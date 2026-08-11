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陽光行動／攔查風險 員警執法 政府須強化保障

聯合報／ 記者林昭彰王慧瑛／專題報導

「酒駕及毒駕就像移動殺人工具，經多年嚴格取締與宣導，酒駕已顯著減少，毒品卻是超乎想像的氾濫，我認為毒駕案件恐已超過酒駕。」新北市板橋警分局信義派出副所長何柏林說，即便重罰與扣車，拒測比率仍有愈來愈高趨勢。

警察大學警察政策研究所所長許福生提醒，毒駕刑罰加重後，員警執法風險意識要跟著提升，安全優先。

體味濃嘴巴臭 吸毒副作用

「最近強力取締俗稱喪屍煙彈的依托咪酯，依托人口藏得更深也較不敢騎車，但吸安與拉Ｋ的人卻浮出水面。」何柏林表示，實務上查獲毒駕的類型和數量依序是安非他命、Ｋ他命、依托咪酯，「體味濃厚、嘴巴很臭是長期吸毒的副作用，眼神閃爍、盜汗、講話沒邏輯，常是心虛緊張或剛吸完毒的反應」。

何柏林說，他通常在機車巡邏時鎖定機車毒駕，不太會用機車追汽車，一方面隔著車窗玻璃不易觀察，還可能遭遇亡命竄逃追撞，取締難度高且危險，今年六月九日下午派出所同仁追捕一輛拒檢逃逸的轎車，追了三公里、開了八槍才逮到毒駕男子，過程真的很驚險。

他認為，未來拒測比率會愈來愈高，而吸毒者因毒駕遭吊扣駕照或扣車，還是會向親友借車，或改騎免駕照的微型電動二輪車、電動輔助自行車，相關單位應盡早研擬因應作為。

保持安全距離 防犯嫌衝撞

「料敵從寬、禦敵從嚴，最大忌諱是低估風險。」許福生說，警察盤查常見失誤包括身體過度靠近車輛、將頭手伸入車內、站在車頭或車尾、單警急於接觸，或者只注意駕駛而忽略乘客與周遭環境，一旦犯嫌突然加速或衝撞，往往無法避險，尤其施用「喪屍煙彈」等新興毒品會有情緒失控、判斷異常及突發暴力等狀況，員警攔查時應保持安全距離、戰術站位及必要支援，才能兼顧警察安全與民眾權益。

政府也應充實低致命性警械、防護裝備及法律保障機制。許福生表示，支持讓員警逐步配備電擊槍、防護型噴霧器等低致命性警械，建立完整「連續強制力」體系讓員警能依威脅程度選擇最適當手段，降低直接動用槍械的必要性。許福生指出，美、加、澳等國均將交通攔查視為高風險勤務，要求一致化安全程序，教育訓練也採高擬真情境模擬，科技方面則廣泛運用車牌辨識、密錄器及勤務資訊整合，台灣未來也應朝向風險管理標準化、科技智慧化、武力選項多元化及制度保障完整化發展。

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執法 風險 毒駕

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