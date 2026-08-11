陽光行動／效法國外 整類列管 防毒品快速變異

政府列管前面，更增加毒駕風險。警方建議參考外國「整類結構、結構類似物」或「無合法用途即毒品」等管制模式，避免毒梟躲過司法制裁；基層檢察官則建議引進英美「水平凝視眼球震顫測試」作為判斷能否安全駕駛依據。

新興毒品變異有多快速？北部某地檢署檢察官表示，去年五月檢調在桃園查獲全台第一座依托咪酯製毒工廠，查扣含有尚未列管「2—巰基依托咪酯」成分的「黑水」，只要經過氧化還原、純化、結晶即能製成俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯；今年初在嘉義某製毒工廠查獲大量不明粉末，國家毒品圖譜查無該物，追查發現是合法進口未列管的依托咪酯酸，只要進行脫羧反應就能合成喪屍煙彈，此先驅原料遲至今年六月才列為第四級毒品。

他說，二○○八年至二○二四年六月，台灣地區檢出一九四種俗稱「新興毒品」的新興影響精神物質，其中五十九種屬合成卡西酮類，常被用來與依托咪酯混合填裝，因興奮與抑制交替疊加，讓成癮者難戒斷，而犯罪集團透過微調化學結構持續推出尚未列管的新興毒品，挑戰檢警調執法。

刑事局一名緝毒警官說，我國列管毒品程序是先由相關機關提報，法務部召開毒品審議委員會後陳報行政院公告列管，處理過程恐趕不及毒品變異的快速。他舉例，我國列管九種依托咪酯類物質，但大陸的藥廠起碼已知依托咪酯類高達五十種，還不含先驅原料。

他建議學習美國「結構類似物列管」模式，在毒品相關條文中明定類似物的定義，或比照德國採取「整類列管」，無論支鍊或官能基如何變化，只要主結構符合就是毒品。另外，英國及愛爾蘭規定，無合法用途的新興影響精神物質一律定義為毒品，並列舉例外許可。

暫時列管制 法部稱不需要

法務部政務次長黃謀信表示，毒審會委員根據藥物成癮性、濫用性及社會危害性均認同將依托咪酯提升為一級毒品，但對於類似結構的物質是否要一併改列一級有不同意見，最終採多數決只將九類物質提升為一級毒品。他說，毒審會除每三個月定期會，還能舉行臨時會審議，列管毒品「速度很快」，尚無須引進「暫時列管」及「類別列管」等緊急列管機制。

北部一名主任檢察官說，目前毒駕取締朗誦阿拉伯數字、畫同心圓等生理平衡檢測表已過時，建議可參考美國、加拿大、澳洲、英國標準，執法時加測「水平凝視眼球震顫測試」。

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