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毒駕嫌犯拒測、拖延已成標準操作 一線員警取締難度直線攀升

聯合報／ 記者李奕昕李隆揆王長鼎王慧瑛張策黃婉婷胡瑞玲唐秀麗/即時報導
駕駛人遇攔檢拒測，警方依據「取締酒後駕車作業程序」全程錄音、錄影蒐證，明確告知拒測的法律後果，駕駛人仍拒絕配合，執勤員警當場開立舉發單、移置保管車輛，並可進行平衡檢測。記者邱德祥／攝影
駕駛人遇攔檢拒測，警方依據「取締酒後駕車作業程序」全程錄音、錄影蒐證，明確告知拒測的法律後果，駕駛人仍拒絕配合，執勤員警當場開立舉發單、移置保管車輛，並可進行平衡檢測。記者邱德祥／攝影

「為什麼把我攔下來？我哪有精神不濟！」近日記者實地觀察警方執行全國毒酒測專案勤務，光是1位騎士狀況異常，檢查就長達40分鐘；帶隊警官說，攔檢時要避免駕駛狀態異常者繼續行車、可能釀成事故，另方面也要與當事人充分溝通，避免後續出現程序爭議。

深夜的台北市高架橋下，騎乘共享機車的年輕女子雙眼深陷黑眼圈，被臨檢員警攔下。她激動拒絕接受唾液毒品快篩，在深夜街頭與警「狂盧」了整整40分鐘。最終，員警只能依規定開出18萬元拒測罰單並當場扣車；做完單腳站立、畫同心圓等「行為觀察」確定無即時危險後，也只能眼睜睜看著她揚長而去。

這不是單一事件，而是台灣第一線警察每一天、每幾個小時就在街頭重演的日常。

目測、盤查、行為觀察 攔查手段視客觀異狀層層遞進

7月17日晚上11時許，台北市中山分局警方執行全國毒酒測專案勤務，員警首先目測駕駛人是否有神情恍惚、緊張、冒冷汗等異狀，或隨機抽檢汽機車。

其中，1名男子駕駛豪車接受攔查，資料顯示其曾涉毒品案，員警進一步詢問是否施用毒品，男子否認吸毒，並拒絕接受毒品唾液快篩檢測，並稱「不能因為我有前科就認定我現在有吸毒」，員警見其精神狀況良好、無其他異狀，同意放行。

另名汽車駕駛同樣曾有涉毒紀錄，員警攔查後詢問是否同意警方進一步查看車輛內部，男子爽快答應，下車並開啟車門供員警查看，後續員警認定男子態度配合、神情自然，且車內確無違禁品，旋即放行。

女騎士精神不濟堅決拒測 當場開罰18萬元並扣車

不過，1名年輕女子騎乘共享機車行經攔檢點時，員警發現她神態異常疲憊、黑眼圈很重，遂進一步攔查，但該名女子否認涉毒，不斷詢問員警「為什麼把我攔下來那麼久？」、「我哪有精神不濟？」，堅決拒絕毒品唾液快篩檢測。

員警說明拒測將面臨18萬元罰鍰，女子仍拒絕檢測，但考量罰鍰額度，及共享機車牌照將遭吊扣，後續將額外賠款等，女子陷入猶豫。友人到場後，女子接受開單舉發並扣車，員警製作行為觀察紀錄表後，警方認為女子無其他異狀，便讓女子離開。

1人就「盧」40分鐘 警：確保安全兼顧程序完備

長春路派出所所長陳奕安說明，員警發現異狀攔查，確認女子拒測後，仍研判女子不宜繼續行車，所以請女子配合製作行為觀察紀錄表，觀察項目包含直線行走、單腳獨立15秒、在紀錄表上繪製同心圓等，女子皆通過測試，員警依此認定女子無其他異狀而放行。

若拒測者未通過行為觀察測驗，警方將依刑法公共危險罪（毒駕）準現行犯逮捕；若依客觀事實仍認其不能安全駕駛，如行車蛇行、語無倫次等，仍會請檢方核發強制採驗許可書，強制採驗檢體，一旦檢測結果超標，即依公共危險罪送辦。

根據刑事局統計顯示，今年上半年警方依公共危險罪移送的毒駕案件更高達9710件，簡言之，台灣平均每天重複上演近60件毒駕，毒駕案件不僅較去年同期的3116件暴增兩倍，更超越去年整整一年的總和。毒駕黑數在警方嚴格執法下全面浮現，數字令人心驚。

警方依據道路交通管理處罰條例第卅五條舉發件數、依刑法第一八五條之三移送件數，發現拒測率飆升， 毒駕嫌犯為逃避刑責，拒測與拖延戰術已成標準操作，讓第一線員警取締難度直線攀升，甚至有派出所所長為此壓力大到請辭所長不幹了！

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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