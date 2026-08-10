藥駕爭議攀升又沒檢驗標準 交通、衛福、法務誰該負責？

警方強力取締毒駕，有駕駛人未施用毒品或因服用藥物，卻被快篩出陽性反應而險遭處分；「藥駕」爭議屢見不鮮，意外揭露唾篩試劑未有檢定標準規範，以及是否符合道路交通管理處罰條例舉發等社會問題？

刑事局統計去年11月20日唾液執法上路至今年7月16日，駕駛人尿液檢驗完畢8210件，其中8111件檢出毒品、11件未檢出毒品但檢出藥物、79件未檢出毒品及藥物屬偽陽性，換算偽陽性率約1%。

未檢出案件，警方會將尿液檢驗報告函發檢察官，作為公共危險罪不起訴處分依據，並函文裁決單位撤銷舉發；針對藥駕，也會將尿報函發檢方，供判斷是否不能安全駕駛起訴，至於維持或撤銷舉發，目前沒定論，由裁決單位判斷。

依道路交通管理處罰條例第卅五條，駕駛人吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品，處罰鍰、移置保管車輛及吊扣駕照1年至2年、牌照2年。交通官警說，全台正在服藥的駕駛人不計其數，民眾無所適從，建議交通部、衛福部討論，條文中的藥品定義為何？服用後駕駛是否一律算違規？

目前警方主要使用美國兩家廠牌的唾篩試劑，據供應商出具確證報告偽陽性率約5%，因警方非「無差別攔查」，以致偽陽性率低於廠商數據，並不客觀。另外，光是唾篩試劑確證報告就揭露心血管、身心科等十八種藥物為干擾物質，也不夠精準。

刑事局去年七月函詢食藥署，就唾篩試劑是否為醫療器材管理法所稱醫療器材釋疑，食藥署函釋指自唾液檢體定性特定毒品，且僅作為法律鑑識或執法使用，非用於臨床診斷及其他醫療目的，則不以醫療器材管理。

刑事局指出，唾篩、毒品快篩試劑均無國家標準認證，建議訂定國家認證標準，警方正蒐集外國執法機關使用唾篩、毒篩試劑相關認證標準，研議推動認證制度，維護查緝毒駕及毒品案執法公信力。緝毒警官說，澳洲使用唾篩執法多年，已有國家認證標準規範，建議交通、衛福、法務等部會參考研議。

刑事局籲不要藥駕，官警示範直線測試及平衡動作。記者廖炳棋／翻攝

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