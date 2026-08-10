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毒駕拉高刑責反增衝撞風險！許福生提執法大轉型：切莫低估「喪屍煙彈」危險性

聯合報／ 記者王慧瑛／即時報導
由生命權平等協會、中華人權協會主辦的的「挺警察·助被害人」活動本月初於凱道集會，訴求反毒駕挺死刑。民眾於烈日下舉著標語。記者曾原信／攝影
由生命權平等協會、中華人權協會主辦的的「挺警察·助被害人」活動本月初於凱道集會，訴求反毒駕挺死刑。民眾於烈日下舉著標語。記者曾原信／攝影

毒駕拉高刑度，目的是嚇阻犯罪，卻也令毒駕者因畏罪拒檢，企圖衝撞員警的動機。執勤安全是重中之重。學者提醒，第一線警察風險意識要提高，警察分科教育早期著重在法令，應轉為風險管理導向，加強毒駕辨識、戰術攔查、情境模擬及壓力決策訓練，將執勤安全內化為警察文化。

「安全是一切！」警察大學警察政策研究所所長許福生說，警察盤查常見失誤包括身體過度靠近車輛、將頭手伸入車內、站在車頭或車尾、單警急於接觸，或者只注意駕駛而忽略乘客與周遭環境。一旦嫌犯突然加速或衝撞，往往無法避險。

危險與性別並無關！許福生直言，若因對方是女性、年輕、外表正常或態度配合而降低警戒，就是典型的「正常人偏誤」與「刻板印象偏誤」。尤其新興毒品如「喪屍煙彈」會造成情緒失控、判斷異常及突發暴力。

新北市30歲毒品前科男張紘愷，毒駕拒檢，警匪追逐，張男蛇行失控衝撞路邊，造成兩名行人慘死，引發各界討論毒駕防制作為。聯合報系資料照
新北市30歲毒品前科男張紘愷，毒駕拒檢，警匪追逐，張男蛇行失控衝撞路邊，造成兩名行人慘死，引發各界討論毒駕防制作為。聯合報系資料照

執法者應以行為徵候為判斷依據，例如異常駕駛、精神狀態、雙手動作及拒檢反應，而非外貌或性別。當然，改善之道在於建立一致化SOP，保持安全站位、預留退避空間、高風險案件立即請求支援，並透過情境模擬訓練養成戰術習慣。同時善用車牌辨識、密錄器及即時情資，在接觸前完成風險評估，將執勤安全內化為警察文化。

例如各國共同趨勢是「員警安全優先」，美、加、澳等國均將交通攔查視為高風險勤務，要求一致化安全程序，不因對象不同而改變警戒程度。

許福生主張，制度應兼顧人民權益與依法執勤員警保障，因此用槍是否適法，應回到當時現場，以「身歷其境理性警察」的客觀合理標準，而非事後結果論，未來除持續精進警械使用訓練外，更應提供法律協助、心理支持及行政保障。他也支持逐步配備電擊槍、防護型噴霧器等低致命性警械，建立完整「連續強制力」體系，讓員警能依威脅程度選擇最適當手段，降低直接動用槍械的必要性，但仍須配合法制、訓練及SOP，才能真正提升執法安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒駕藥駕專題 毒駕 喪屍煙彈 執法 風險 警察

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