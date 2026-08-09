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每4人就1人吃安眠藥！藥師揭「藥駕」黑數不輸酒駕 降血壓血糖藥也中鏢

聯合報／ 記者林琮恩/即時報導
據統計，我國每4人便有1人服用安眠藥，且成年病人用藥比率更高。聯合報系資料照
據統計，我國每4人便有1人服用安眠藥，且成年病人用藥比率更高。聯合報系資料照

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藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜指出，用於治療失眠的鎮靜安眠藥，減輕肌肉關節痠痛的肌肉鬆劑，精神科常見抗憂鬱焦慮藥物等，均有可能導致病人用藥後精神恍惚不濟，治療皮膚過敏的抗組織胺藥物，及慢性病患者常服用的降血壓、血糖藥物，也可能有藥駕疑慮。這些藥物均不罕見，據統計，我國每4人便有1人服用安眠藥，且成年病人用藥比率更高。

基層藥師協會理事長沈采穎也說，雖然民眾領取具嗜睡副作用藥品，藥袋上會標註「服藥後請勿開車或操作危險機械」等警語。但不同藥物代謝時間不同，用藥病人體質也各有不同，以抗焦慮用藥贊安諾為例，部分病人早上用藥精神不受影響，也有病人反應，晚間服藥，至隔日仍感到昏沉，實務上多認為使用嗜睡副作用藥品，應至少間隔8小時再駕車，且要評估自身精神狀況。

「我國藥駕黑數實在太高，其發生率不亞於酒駕，建議政府盡快邀集專家擬定整體性政策，提出修法方向。」黃金舜補充，英國已明確立法，即使使用合法藥物民眾，若用藥後影響駕車能力，仍視為違法，警方除可要求快篩、走直線，若初判異常還能進一步進行尿檢、血檢；挪威則早在2012年，即立法禁止合法、非法藥物藥駕，明定安眠藥、鎮靜劑等多項藥物濃度上限。

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