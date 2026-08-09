獨／抓毒專家警：毒駕早已超越酒駕！「阿志頭、刺青包手」成路上移動炸彈

新北市板橋警分局信義派出所所長鄭文傑、副所長何柏林都是查緝毒駕高手，自2026年5月內政部修訂並升級取締作業程序以來，至7月中旬短短1個多月內，2人合計查獲27件。他揭露毒品人口其實都有些雷同特徵，留心觀察就能看出端倪，例如8+9屁孩常愛刺青、紋身包手、剪阿志頭、偏好騎乘特定車款。

何柏林說，酒駕、毒駕就像馬路上的移動殺人工具，在他的工作經驗中，近年毒駕案件已超過酒駕，實際查獲毒駕的類型和數量，依序是吸安、拉Ｋ、依托咪酯。

當在路上遇到類似對象，他會悄悄尾隨觀察，視情況立刻以警用小電腦查詢車牌，若是毒品列管人口或牌照正常則繼續跟，心裡有鬼的人瞥見制服警察尾隨，都會想要默默漂走遠離，跟到對方出現類似轉彎不打方向燈、跨線騎行變成逆向、紅燈右轉等等小違規，便有正當理由可攔車盤查。

攔下如果發現對方缺牙、體味濃厚、一開口嘴巴也很臭，那是長期吸毒常見副作用，如果手或全身發抖、眼神閃爍、盜汗、講話沒邏輯前後矛盾，則常是心虛緊張或剛吸完毒的反應。

我會看看有無通緝或前科、是否毒品列管人口等等，接著關心詢問，最近過得好不好啊！工作順利嗎？有沒有定期驗尿啊？最近還有在吃藥（吸毒）嗎？

部分新手毒蟲若太緊張或還在藥效恍惚中會直接承認，即便是老司機滿口推諉閃避但有明顯吸毒疑慮，還是會要求接受唾液毒品快篩，拒測可直接開單告發、扣車，若當場驗出陰性就直接讓他離開，陽性則帶回派出所安排後續公共危險罪嫌偵辦流程。

留心觀察就能看出端倪，例如8+9屁孩常愛刺青、紋身包手、剪阿志頭、偏好騎乘Many和Cuxi車款；中年以上資深毒蟲常懶得打理外表，蓬頭垢面、衣著邋遢、騎乘破舊車款；這些人騎機車常常不扣好安全帽帶、也都不太遵守交通規則。

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