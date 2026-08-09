快訊

白海豚登陸浙江！最快今深夜解除海警 未來1周中南部雨勢顯著

「老人味」40歲就可能出現！醫揭身體異味真相 中年臭、狐臭大不同

罕見公開分歧！川普提解除哈瑪斯武裝15點計畫 以色列總理拒絕

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／抓毒專家警：毒駕早已超越酒駕！「阿志頭、刺青包手」成路上移動炸彈

聯合報／ 記者林昭彰／即時報導
駕駛人遇攔檢拒測，警方依據「取締酒後駕車作業程序」全程錄音、錄影蒐證，明確告知拒測的法律後果，駕駛人仍拒絕配合，執勤員警當場開立舉發單、移置保管車輛。記者邱德祥／攝影
駕駛人遇攔檢拒測，警方依據「取締酒後駕車作業程序」全程錄音、錄影蒐證，明確告知拒測的法律後果，駕駛人仍拒絕配合，執勤員警當場開立舉發單、移置保管車輛。記者邱德祥／攝影

新北市板橋警分局信義派出所所長鄭文傑、副所長何柏林都是查緝毒駕高手，自2026年5月內政部修訂並升級取締作業程序以來，至7月中旬短短1個多月內，2人合計查獲27件。他揭露毒品人口其實都有些雷同特徵，留心觀察就能看出端倪，例如8+9屁孩常愛刺青、紋身包手、剪阿志頭、偏好騎乘特定車款。

何柏林說，酒駕、毒駕就像馬路上的移動殺人工具，在他的工作經驗中，近年毒駕案件已超過酒駕，實際查獲毒駕的類型和數量，依序是吸安、拉Ｋ、依托咪酯。

當在路上遇到類似對象，他會悄悄尾隨觀察，視情況立刻以警用小電腦查詢車牌，若是毒品列管人口或牌照正常則繼續跟，心裡有鬼的人瞥見制服警察尾隨，都會想要默默漂走遠離，跟到對方出現類似轉彎不打方向燈、跨線騎行變成逆向、紅燈右轉等等小違規，便有正當理由可攔車盤查。

攔下如果發現對方缺牙、體味濃厚、一開口嘴巴也很臭，那是長期吸毒常見副作用，如果手或全身發抖、眼神閃爍、盜汗、講話沒邏輯前後矛盾，則常是心虛緊張或剛吸完毒的反應。

我會看看有無通緝或前科、是否毒品列管人口等等，接著關心詢問，最近過得好不好啊！工作順利嗎？有沒有定期驗尿啊？最近還有在吃藥（吸毒）嗎？

部分新手毒蟲若太緊張或還在藥效恍惚中會直接承認，即便是老司機滿口推諉閃避但有明顯吸毒疑慮，還是會要求接受唾液毒品快篩，拒測可直接開單告發、扣車，若當場驗出陰性就直接讓他離開，陽性則帶回派出所安排後續公共危險罪嫌偵辦流程。

留心觀察就能看出端倪，例如8+9屁孩常愛刺青、紋身包手、剪阿志頭、偏好騎乘Many和Cuxi車款；中年以上資深毒蟲常懶得打理外表，蓬頭垢面、衣著邋遢、騎乘破舊車款；這些人騎機車常常不扣好安全帽帶、也都不太遵守交通規則。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

編輯推薦

毒駕藥駕專題 毒駕 刺青 毒品

延伸閱讀

毒駕一路闖進竹科...熱心駕駛尾隨報警 警火速攔停逮人

🎧｜「他像喪屍一樣狂敲廁所門！」依托咪酯化身「喪屍煙彈」入侵校園，一群孩子輪流吸一口就上癮

🎧｜毒駕案件暴增200倍不是巧合！「唾液快篩」揭開新興毒品氾濫的真相

曾涉毒、身心狀況不佳！韓71萬網紅裴仁圭驚傳陳屍自宅　警方調查中

相關新聞

每4人就1人吃安眠藥！藥師揭「藥駕」黑數不輸酒駕 降血壓血糖藥也中鏢

從酒駕、毒駕持續引發的公共危險，與橫奪寶貴性命的慘痛悲劇，其實台灣社會「藥駕」釀禍的比例更高；只是至今未訂罰則，是否該將藥駕防治明文入法？在保障駕駛、乘客與用路人權益安危的前提下，政府應借鏡英挪國際經驗。

獨／抓毒專家警：毒駕早已超越酒駕！「阿志頭、刺青包手」成路上移動炸彈

新北市板橋警分局信義派出所所長鄭文傑、副所長何柏林都是查緝毒駕高手，自2026年5月內政部修訂並升級取締作業程序以來，至7月中旬短短1個多月內，2人合計查獲27件。他揭露毒品人口其實都有些雷同特徵，留心觀察就能看出端倪，例如8+9屁孩常愛刺青、紋身包手、剪阿志頭、偏好騎乘特定車款。

毒駕嫌犯拒測、拖延已成標準操作 一線員警取締難度直線攀升

「為什麼把我攔下來？我哪有精神不濟！」近日記者實地觀察警方執行全國毒酒測專案勤務，光是1位騎士狀況異常，檢查就長達40分鐘；帶隊警官說，攔檢時要避免駕駛狀態異常者繼續行車、可能釀成事故，另方面也要與當事人充分溝通，避免後續出現程序爭議。

毒駕小安的告白：少一點標籤、多一點支持 就能扶助戒毒者

「我希望社會除了執法，也能多一點理解。」對正在努力戒除毒癮的人來說，每一天都在跟自己奮戰，小安說，如果能少一點標籤、多一點支持，能扶助想戒除毒癮者更有力量繼續走下去。

阿堯的告白（下）／父：進戒毒村不是放棄你 是我們選擇不再一起沉沒

擺脫毒品控制，不是一件簡單的事，阿堯（化名）清醒後，又回到了原來的圈子，一次次闖禍、涉案到被判刑即將入獄，毒品耗盡家人淚水，更徹底摧毀信任，父母決心跟他斷絕往來，家中門鎖全部換掉，拒絕讓他踏進家門。

阿堯的告白（上）／「我一直以為自己很清醒」 他4度毒駕撞警又害死女友

阿堯說，吸毒後，「我還很清醒」的錯覺會讓人覺得可以控制方向盤。「我一直以為自己很清醒，直到失去一切。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。