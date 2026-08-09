毒駕小安的告白：少一點標籤、多一點支持 就能扶助戒毒者

「我希望社會除了執法，也能多一點理解。」對正在努力戒除毒癮的人來說，每一天都在跟自己奮戰，小安說，如果能少一點標籤、多一點支持，能扶助想戒除毒癮者更有力量繼續走下去。

「我會接觸到毒品，一開始不是因為好玩，而是因為當時太年輕、不夠成熟。」小安說，那時交往對象和朋友會在家裡用毒品，知道後心裡很不平衡，帶著好奇心和報復心，覺得「他可以，為什麼我不行？」就這樣一腳踏進了毒品世界。

回顧過去染毒後的生活種種情況，小安說，當時透過交友軟體，結交會用毒品的朋友，最先接觸搖頭丸，喜歡上用藥後帶來的亢奮快感，後續又接觸K他命、安非他命、咖啡包、大麻，用毒成癮後，脾氣變得很差，很沒有耐心，常跟同住家人起衝突，彼此間的距離也愈來愈疏遠。

戒癮後，小安主動修復與家人的關係，感謝父母對他的包容，現在加入中華民國解癮戒毒協會心光志工團擔任戒毒志工，全心投入協會安排的反毒宣導，也讓家人看到他的改變，親子之間互動比以前更好。

坦承曾經「團購毒品轉賣」 心魔挑戰一輩子、願社會少些標籤

「我很希望用自己的故事提醒大家，不要踏出第一步。」最讓他後悔的是，為了籌錢，當時也曾經利用大量團購毒品，分攤下來，一公克大約900元，再轉賣可賺取不少價差，能支付自己的毒品開銷。現在他回頭看，那不僅僅是害自己，也可能害了別人。

「戒癮迄今已經10年了，真的不容易。」小安說，第一件事，就是徹底斷開用藥朋友圈，不留任何回頭路。「改變，真的只需要一個念頭。」只要你願意求助、願意接受幫助，就一定有機會重新開始，不要因為跌倒一次，就放棄自己人生。

小安說，只要有機會，他會繼續投入反毒宣導，到校園、社區、機關分享生命歷程。因為他相信，自己曾經跌倒過，他更希望自己成為那個提醒別人不要跌倒的人，「如果我的故事能讓一個人遠離毒品，一切努力就值得。」

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