阿堯的告白（上）／「我一直以為自己很清醒」 他4度毒駕撞警又害死女友

阿堯說，吸毒後，「我還很清醒」的錯覺會讓人覺得可以控制方向盤。「我一直以為自己很清醒，直到失去一切。」

吸毒錯覺 可以控制方向盤

台灣「毒駕」到底有多嚴重？喪屍煙彈侵襲平凡人的日常生活，本報深入採訪獨家專訪35歲「阿堯」（化名），他17歲開始毒駕，曾4度毒駕被查獲，連女友也因施毒過量致死。

他說，吸食依托咪酯後上路的次數「數不清了、數不清了」，「邊開車邊抽抽喪屍煙彈早習以為常，施用後視線模糊或全身抖動，駕車上路確實猶如不定時炸彈。」35歲「阿堯」四度「毒駕」被查獲，女友也因施毒過量致死，他坦承說，吸毒者會有「自己最清醒」的錯覺，其實那是毒品帶來的幻覺。

吸毒變販毒 17歲賺1輛車

阿堯16歲加入廟會陣頭尋求認同，菸酒及檳榔是融入圈子的通行證，他沒拒絕朋友遞給的Ｋ他命，很快從吸毒變成販毒，17歲拉Ｋ後無照駕車被逮，那是第一次毒駕。

「販毒的高利潤讓我辭掉月薪3萬多元的正常工作。」阿堯說，那時賣Ｋ他命、毒咖啡包及搖頭丸，過著豪奢生活，25歲那年拉Ｋ喝酒後駕車上路，被攔查時倒車撞倒兩輛警用機車就逮，尿檢查出施用Ｋ他命，行政裁罰並接受講習，那是第二次毒駕。

跨足地下匯兌 幫詐團洗錢

兩度毒駕都罰錢了事，阿堯覺得施用毒品沒什麼大不了。「夜夜笙歌，酒精、毒品、現金交織成另一個世界。」阿堯形容那段時間「每天都很忙」，忙著談生意跑酒店，也忙著吸毒，「我自認與一般吸毒者不同，即使天天拉Ｋ、喝毒咖啡、抽喪屍煙彈，依然思緒清楚，但那只是錯覺，只是自以為清醒，實際上是毒品帶來的幻覺」。

某日，駕車在林森北路遇到警方路檢，員警發現他車上的Ｋ他命殘渣夾鏈袋，驗尿有毒品反應，被判刑三個月，那是第三次被查獲毒駕。

煙彈取得易 毒蟲人手一支

「使用喪屍煙彈駕車上路的次數多得數不清，當時這種新興毒品尚未列管，我就邊開車邊抽。」阿堯說，施用喪屍煙彈後會產生類似重度醉酒的感覺，也像坐360度旋轉的雲霄飛車或海盜船，因取得容易，「有在用毒的人幾乎人手一支」。

後來，他施毒後駕車載女友上路，因車內都是毒煙的味道，被帶回警局驗尿，案子移送地檢署、人被放走，他們回到家又繼續拉Ｋ，結果女友施毒過量死亡，他也背上「轉讓禁藥致死」重罪。

鬧出人命後，阿堯毒品用量甚至愈來愈多，某次吸毒過量昏迷，被強制送醫後鬧上新聞版面，父親從刺青認出是他，趕到醫院跪在病床旁央求神明救救他，「那一刻讓我受到極大震撼，原來父母沒有放棄我」。

「真正的問題不是毒駕，而是毒癮，毒駕只是結果，並非原因，真正讓我一再毒駕的是20年的毒癮，只要毒癮沒除，再重的罰則都很難真正改變行為。」阿堯含著淚說，沉淪毒海的日子就像深陷在黑洞，想走出來只能靠自己。

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