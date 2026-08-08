所長遇毒駕死劫殉職 稚子「我也想要有個爸爸」

2024年9月30日深夜，新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫執行攔查勤務時，遭女毒蟲陳嘉瑩駕車衝撞並一路拖行，撞上護欄不幸殉職。台灣高等法院今（2026）年6 月開庭前，遺孀淚訴小孩看故事書說「我也想要有個爸爸，我很想爸爸」 。

劉宗鑫為防制其逃逸，手握方向盤不料遭陳女高速拖行，最終撞擊捷運施工護欄。劉員因身體夾擊受創，五臟俱裂傷重不治，留下悲痛萬分的雙親、妻子及兩名幼女。

遺孀在6月15日警察節， 啜泣表示，她常常和小孩講故事，這段日子有一次講故事時，小孩看到故事書裡面的爸爸媽媽，就跟她說「我也想要有個爸爸，我很想爸爸」，她心情很難過，只是沒辦法在小孩們面前展示，「我何嘗不希望我先生也在我旁邊」。

該案經國民法官審理，新北地院2026年2月11日一審宣判，依殺人罪判處兇手陳嘉瑩死刑、褫奪公權終身。案件目前在高等法院審理中，被告辯護律師曾提出幼子求情等理由爭取減刑。

全案今年2月經新北地院國民法官審理，認定陳女蓄意攻擊執行公務之警察，犯行如同「虐殺」，情節極其嚴重，依殺人罪判處死刑，褫奪公權終身。

一審宣判死刑時，旁聽席傳出歡呼，劉父與家屬激動下跪磕頭感謝法官，並表示這是對殉職兒子最大的告慰。

該案在司法救濟階段衍生出法律扶助制度的爭議。陳嘉瑩一審雖遭判死，但法律扶助基金會不僅派遣律師，且於二審階段「大換血」，指派包含多名律師在內的辯護團，訴訟費用全由國家預算埋單。

此舉引發被害家屬與民眾強烈不滿。劉父質疑，法扶經費源自納稅人的血汗錢，卻被用來為殺警犯進行頂級法律辯護，這種資源配置讓被害家庭感到「二度傷害」。社會輿論認為，當被害者家屬在悲痛中無力訴求，犯罪者卻享有充足的免費防禦資源，司法的天秤顯然嚴重失衡。

新北市警土城分局清水派出所所長劉宗鑫因公殉職，舉行公祭典禮結束後靈柩繞行經過清水派出所，分局同仁列隊送行致敬。聯合報系資料照

「面對毒駕悲劇一再重演，執法者尊嚴不容踐踏，政府應加重嚴懲毒駕才能為殉職所長討回公道。」新北一名基層員警表示，毒駕宛如隨機殺人，吸毒者明知神智不清仍駕車上路，遇到攔檢非但不停車，還可能惡意衝撞，這是對公權力的公然挑戰。劉宗鑫的犧牲造成三個家庭破碎，其稚子一句「我也想要有個爸爸」，令人鼻酸。司法不該過度向加害人的人權傾斜，應給予最嚴厲的制裁，才能告慰英靈。

案發至今，社會對劉宗鑫的懷念未曾消減。今年警察節，新北市警局在清水派出所舉辦「正義之光」紀念銘揭牌活動。儀式中，劉宗鑫兩名年幼女兒親手繪製圖畫，向到場致意的警政署副署長廖訓誠表達心意，溫馨卻令人鼻酸的畫面，令人揪心。

劉宗鑫熱愛警職、勇於任事，追隨警職父親腳步從警，卻因盡忠職守而壯烈殉職。法庭上的死刑判決，為司法正義留下標竿，如何兼顧保障被告人權與被害者權益，並合理運用國家訴訟資源，仍是當前社會亟待深思的重大課題。全案目前仍可上訴。

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，去年9月30日深夜因攔查涉嫌毒駕的陳姓女子慘遭衝撞、拖行殉職，其大女兒為紀念父親手繪一張「天使爸爸」塗鴉，讓在場人士無不動容。圖／土城警分局提供

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