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阿堯的告白（下）／父：進戒毒村不是放棄你 是我們選擇不再一起沉沒

聯合報／ 記者郭韋綺／即時報導
35歲阿堯（化名）染毒近20年，進入台南晨曦會戒毒，盼望戒掉毒癮，重拾人生。記者郭韋綺／攝影
35歲阿堯（化名）染毒近20年，進入台南晨曦會戒毒，盼望戒掉毒癮，重拾人生。記者郭韋綺／攝影

擺脫毒品控制，不是一件簡單的事，阿堯（化名）清醒後，又回到了原來的圈子，一次次闖禍、涉案到被判刑即將入獄，毒品耗盡家人淚水，更徹底摧毀信任，父母決心跟他斷絕往來，家中門鎖全部換掉，拒絕讓他踏進家門。

毒駕被判三個月徒刑，阿堯去年底發監執行，在獄中收到一封父親寫給他的信，那封信，也成了他重新理解父親的開始。

「現在我們把話說清楚，沒有模糊空間，你出獄之後，唯一能回家的路，就是進戒毒村，徹底離開過去的生活圈，面對戒治、接受改變、重建人生，但在那之前，我們必須先保住自己、保住這個家，這不是放棄你，而是我們終於選擇不再一起沉沒」。

父親還說，「這不是威脅，而是我們最後能彼此留下的界線，最大的惡魔不是毒品，也不是別人，而是你自己一次次的軟弱與逃避，能救你的只有你自己，不是我們，不是醫院，不是任何人，是你願不願意下定決心」。

「我入獄後，跟家人完全斷絕聯絡，突然有一天，收到爸爸寄來的一封信，他竟然親手寫了一封密密麻麻的信給我」。

信中，父親揭開了他沉淪毒品的瘡疤，「你被毒品捆綁了將近20年，我們也因此被傷害了將近20年」。

「你帶給這個家的無數風暴與傷痕，在一次又一次的撐住與崩潰之間，我們終於明白，有些話再不說清楚，我們自己就撐不下去了。我們不是不愛你，正因為愛你，我們才撐了20年」。

阿堯哽咽說，這封信既是溫情喊話、也是最後通牒，終於擊潰了他。

進入台南晨曦會戒毒滿5個月，他慢慢透過信仰力量及戒毒機構中「過來人」經驗分享，逐漸獲得了勇氣，站穩腳步。

他第一次站在父母的角度思考。「其實，我爸媽也是第一次當爸媽，他們沒有學過要怎麼教育孩子，只是用他們認為最好的方式在愛我」。

阿堯多項刑事案底，除毒駕、毀損已判刑，即將發監執行，其餘案件仍等待法院審理、開庭。

如今，他選擇面對刑期並認錯，不再逃避法律制裁，帶著父母不離不棄的溫柔，修補破碎的人生，在贖罪與信仰中，一步步走向回家的路。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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