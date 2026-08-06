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初衷打折…能管法初審通過 環團怒：為用電大戶大開後門

聯合報／ 記者李柏澔林海簡永祥／台北報導

立法院經濟委員會昨審查通過能源管理法修正草案，環保團體怒批，本次修正將目前既有的四○○多家用電大戶企業排除在外，修法初衷大打折扣，如同為用電大戶大開後門。工總指出，對修法結果不能說滿意，後續還有子法要訂定，希望能多聽聽產業界的聲音。

綠色和平專案主任林煉凱表示，昨經濟委員會通過能源管理法修法，未來僅限新增契約容量的企業需裝置自用電力或儲能設備，不溯及既有的用電大戶，此修正動議無疑是將目前既有的四○○多家用電大戶企業排除在外。

林煉凱說，未來法案上路即便規定新增廠區，裝設自用發電量體也必遠低於要求既有的用電大戶，不僅無助於達成管制用電大戶的效果，也不利於強化電網韌性，甚至埋下未來供電穩定的隱憂，更遑論政策實施前，用電大戶在這期間的新增用電皆不在此限制。

林煉凱表示，ＡＩ與半導體先進製程擴廠，預估台灣未來十年用電年均成長率將翻倍，一旦發生突發事故，電網啟動自動卸載，社區與在地商家將承受斷電風險，呼籲修法不該對用電大戶大開後門，自備電力規範須納管既有大戶，可給予合理緩衝期與配套措施，才能真正降低電網負荷，保證全民用電權益。

工總表示，能源管理法修法有其必要性，但要修法也必須要對產業界務實一點，立法院經濟委員會昨初審通過的版本，將原修法草案的「自用發電設備及儲能設備」改為「自用發電設備或儲能設備」，且不溯及既往，顯示立委對產業界的建議也有了解。

國內能源業者則認為，初審通過的條文鬆綁，恐不利強化電網韌性及國家能源安全性。至於被迫自建發電或儲能設備的用電大戶，未來還是會面臨不易找到適宜興建屋頂型案建或土地，甚至在保險、消防法規等遇到保險公司拒保或安檢無法過關等問題，自建案延宕甚至無法推動卡關，仍有待政府協助解決。

環團 後門 修法

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