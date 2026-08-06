一夕翻盤！能管法初審通過 條款大鬆綁

立法院經濟委員會昨天初審通過「能源管理法」部分條文修正草案，其中針對第十條之四的用電大戶條款二點○較原先政院版草案「大翻盤」，做出兩大鬆綁，包括新制適用範圍僅限「新設」及「增設」用電大戶，既有大戶不受影響；以及自用發電設備、儲能設備可二擇一設置。

根據規畫，經濟部擬沿用「再生能源發展條例」契約容量在５ＭＷ以上的「用電大戶」，估計全國有七百多家用戶，但排除醫院、學校、及公共運輸等，約四百多家用戶，主要是半導體、資料中心、石化、鋼鐵、紡織等產業。依立法院初審通過條文，受影響產業家數將大幅限縮。

能源管理法這次修法核心是要求用電大戶需設置發電、儲能設備，提升用電大戶的能源自給能力、降低對電網過度依賴的要求，行政院版本為「能源用戶所簽訂之用電契約，其契約容量達一定容量者，應於一定期限內設置一定裝置容量以上之自用發電設備及儲能設備」。

但工總等產業界日前呼籲適度放寬適用範圍並納替代方案，經委會昨逐條審查時，民進黨立委鍾佳濱、邱議瑩和邱志偉提出修正動議，修正為「用電大戶新設或增設用電契約容量達規定容量者，應於一定期限內設置一定裝置容量以上的自用發電設備或儲能設備」。在藍白立委不反對與經濟部同意下，通過綠委提案；其他條文則按政院版本通過。

經濟部能源署長吳志偉指出，針對第十條的修正內容，能源署已開過五、六場意見交流會，蒐集產業界意見，產業界認為，同時要求設置兩種設備過於僵化，應保留彈性，因此同意改為「自用發電設備或儲能設備」，讓企業依自身需求、場域條件及成本效益，擇一設置。其次，先前修正草案並未提到新設或既設，也考量目前設置空間問題，改為「新設」與「增設」適用。

官員表示，等修法條文三讀通過後，經濟部著手擬訂能源管理法子法，主要仍會參考「再生能源發展條例」對用電大戶規範的實務經驗，且也會與產業界交流，目的是要能夠落實。依規畫，為讓業者有時間規畫電源、鋪設管路，緩衝期原則上五年，並會採階梯式、逐年增加方式，減少產業負擔。

至於何謂「自有發電設備」？據了解，能源署會考量再生能源、定置型燃料電池發電系統；後者更被視為企業供電備援的新模式。此外，也會評估工廠設有緊急發電系統是否納入「自有發電設備」的計算等。