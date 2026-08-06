「用電大戶條款2.0」大翻盤！將不溯及既往 自用發電、儲能設備可擇一設置

立法院經濟委員會昨（5）日初審通過《能源管理法》部分條文修正草案，針對工商界關切「用電大戶條款2.0」，有兩大放寬，包括新規適用範圍僅限「新設」及「增設」用電大戶，既有大戶不受影響；及自用發電設備、儲能設備可二擇一設置。

據規劃，經濟部擬沿用《再生能源發展條例》契約容量在5MW（千瓩）以上的「用電大戶」，估計全國有700多家用戶（電號），但排除醫院、學校、及公共運輸等，約400多家用戶，主要是半導體、資料中心、石化、鋼鐵、紡織等產業。若依立法院初審通過條文，受影響產業家數大幅限縮。

能源管理法此次修法主軸是要求用電大戶需設置發電、儲能設備，立法院經委會昨日逐條審查，朝野對第10條第4項（用電大戶條款2.0）修正達高度共識，經委會初審通過版本，較原先政院草案「大翻盤」，主要有兩大修正。

首先是限縮只有「新設及增設」才適用，不溯及既往；二是原本政院版本是必須同時建置自用發電設備及儲能設備，修正為自用發電設備「或」儲能設備。其他條文則按政院版本通過。

針對用電大戶條款2.0，民進黨立委鍾佳濱、邱議瑩、邱志偉等提出修正動議，將條文改為「能源用戶新設或增設用電之契約容量達規定容量者，應在期限內設置一定裝置容量以上之自用發電設備或儲能設備」。

經濟部能源署長吳志偉表示，能源署先前召開五到六場意見交流會，提出兩大意見，包括自用設備及儲能設備，因空間、安全問題，會改成自用發電、儲能設備二擇一。其次，先前修正草案未提到新設或既設，也考量目前設置空間問題，改為「新設」與「增設」適用。

此外鍾佳濱、邱議瑩另提出能源管理法第27條之1修正動議，建議增訂故意散播國家能源供應及能源基礎設施不實謠言，並且危害社會秩序造成恐慌，將罰鍰10萬以上、60萬元以下；但民眾黨及國民黨表示有意見。

最後，經委會召委邱志偉表示，因能源管理法修法有急迫性，須趕快通過，拍板暫不予增訂第27條之1。