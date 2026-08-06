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「用電大戶條款2.0」 工總：持續關注子法訂定

經濟日報／ 記者謝柏宏林海簡永祥／台北報導

立法院經濟委員會昨（5）日初審通過「用電大戶條款2.0」相關修法，對比政院版有兩大放寬。全國工業總會昨日表示，欣慰立法院接納工總建議，呼籲政府在能源問題上，仍要多聽取產業界聲音，後續待三讀後還有子法訂定需持續關注。

據經濟部規劃，後續包括緩衝期、自用發電或儲能設置比率，仍待子法訂定。

工總日前針對用電大戶條款2.0提出建言，對《能源管理法》修法要求企業須設自用發電設備及儲能設備，最大挑戰在於空間不足。工總表示，若強制所有用電大戶設置發電、儲能設施，一旦通過，將造成逾400家半導體、光電、鋼鐵、石化及AI資料中心都將受到影響，建議新法不溯既往，應僅適用於擴廠或新設投資案。

其次，工總認為，目前儲能設備尚有安全疑慮，且保險公司多拒保儲能設備，應循序漸進待技術成熟後，再要求用電大戶設置儲能設備。這兩項建議在昨日審查過程都獲得採納，初審通過的修法條文已僅限新設、增設用電大戶才適用，且自用發電、儲能可二擇一。

不過國內能源業者表示，修法放寬後，將大幅放寬業者需在一定期限內自備發電及儲能設備的硬性規定，此次鬆綁恐不利強化電網韌性及國家能源安全性。

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