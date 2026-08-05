立院初審 用電大戶應設自用發電或儲能設備

立法院經濟委員會今天初審通過「能源管理法部分條文修正草案」，增訂能源用戶其契約容量達規定容量者，應於期限內設置一定裝置容量以上的自用發電設備及儲能設備，以強化能源自給能力，降低對電網依賴。

為強化能源需求面管理，提升使用效率，行政院會日前通過經濟部擬具的「能源管理法部分條文修正草案」，並函請立法院審議，期待能強化能源需求面管理，並推行深度節能政策，以提升能源使用效率。

立法院經濟委員會今天初審通過「能源管理法部分條文修正草案」，為提升能源用戶，如半導體及大型資料中心等產業的能源自給能力，降低對電網的過度依賴，初審條文增訂，能源用戶新設或增設用電之契約容量達規定容量者，應於期限內設置一定裝置容量以上的自用發電設備或儲能設備，相關辦法由中央主管機關定之。

如果未按規定設置自用發電設備、儲能設備，或設備符合規定，初審條文明定罰則，若經主管機關要求改善，卻屆期未改善，可處新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

現行規定，用電大戶應依能源使用量級距，自置或委託一定名額的技師或合格能源管理人員，初審條文也提高用電大戶未依規定設置合格能源管理人員的罰則，罰鍰將從2萬元至10萬元，提高為10萬元至50萬元。

另外，對於業者若有危害民眾或影響消費者權益的行為，例如未依規定標示能源耗用量及其效率或標示不實等，初審條文明定，授權主管機關得公布違法廠商、業者的名稱及違法事由，盼藉由社會責任，促使業者重視節能。

為提升公共管理效能及推動能源合理有效運用等公益性需要，初審條文增訂，能源供應事業應配合主管機關為強化能源管理，促進能源合理及有效使用等公益性需要，公開能源銷售統計資料；該統計資料的蒐集、處理及利用，應依個資法及相關法令規定辦理。