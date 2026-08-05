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《能源管理法》修正案初審通過 新增用電設備才須自設發電或儲能

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
立法院經濟委員會5日審查通過《能源管理法》修正草案，用電大戶新增用電設備達規定容量者，才須自設發電或儲能設備。圖為貨櫃型儲能設備。聯合報系資料照
立法院經濟委員會5日審查通過《能源管理法》修正草案，用電大戶新增用電設備達規定容量者，才須自設發電或儲能設備。圖為貨櫃型儲能設備。聯合報系資料照

立法院經濟委員會5日審查通過《能源管理法》修正草案，其中最受關注的用電大戶須自設發電及儲能設備條文已從善如流，將原「自用發電設備及儲能設備」改為「自用發電設備或儲能設備」，並將對象限於能源用戶新設或增設用電設備容量達規定容量者適用。

經濟委員會5日審查《能源管理法》修正草案，爭議較大的修正內容是第10條第4款、第5款，要求契約容量達一定容量的用電大戶應自設發電及儲能設備的規定，修正草案在前次會議討論時，經濟部長龔明鑫已表示，一定容量是指5MW以上的用電大戶。

日前工總建議新制應只適用於擴廠或新設投資案，並在設置自用發電或儲能設備外，納入其他替代方案，讓企業透過多元方式解決。經濟部能源署長吳志偉說明，經濟部針對第10條修正內容舉辦過5、6場意見交流會，業界主要反映既有場所受空間及安全性限制，難以在有限空間內再增設設備，因此支持委員修正提案，將「新設或增設」納入第10條文字。

第10條第4款、第5款經委會最後修正通過內容為：能源用戶新設或增設用電設備容量達規定容量者，應於期限內設置一定裝置容量以上之自用發電設備或儲能設備；前項之期限、裝置容量、設備種類、設置方式及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。

此外，《能源管理法》修正草案新增第6條之1，能源供應事業應配合主管機關管理及公益性需要，公開能源銷售統計資料，至於公開資料的範圍及時間，授權經濟部公告。

另外，立委邱議瑩及鍾佳濱提案新增條文，故意散播影響國家能源供應或能源基礎設施的不實謠言、假訊息，危害社會秩序、引發公眾恐慌時可處10萬元以上60萬元以下行政罰鍰，但立委洪毓祥及鄭天財認為構成要件認定困難，且其他法律已有相關規範，不支持新增條文，討論結果不予增訂。

能源 用電 初審

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