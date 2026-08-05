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屋頂光電新制上路未納住宅 環團籲12/1前全面實施

中央社／ 台北5日電

大型新建物強制設置屋頂光電政策8月1日上路，但未納入住宅類與店舖診所。多個環保團體今天提出4大訴求表示，政府嚴重違背能源轉型的承諾與社會期待，今年12/1前應完整全面實施屋頂光電新制，拒絕半套光電。

「建築物設置太陽光電發電設備標準」新制8月1日上路，規範新建、增建等建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上；或建物改建時變更屋頂面積達1000平方公尺以上，應設置太陽光電發電設備；另排除宗教殯葬類、危險物品類，或經認定不宜設置、受光條件不足等建築。

不過，內政部與經濟部8月3日公告修正條文指出，住宅（H類）與店舖診所（G-3類）建築物將由主管機關另定施行日期，主要評估這2類建物所有權複雜，涉及光電設備後續維護管理與地方主管機關執行等，為避免新制全面施行影響人民權益，因此改採分階段施行，優先施行較無爭議類型的建築物。

主婦聯盟環境保護基金會、地球公民基金會、綠色公民行動聯盟等多個環保團體今天在行政院前舉行記者會表示，推動屋頂光電是台灣邁向淨零碳排重要一步，攸關此發展的建築物設置太陽光電發電設備標準歷經近4年討論，最終政府卻倉促且大幅限縮適用範圍，使這項攸關國家能源韌性、建築能源責任與淨零轉型的重要政策，硬生生被砍成向少數利益妥協的「半套政策」。

環團並提出4大訴求，首先是政府應將住宅與店舖診所兩大類建物納回適用範圍，確保今年12月1日前全面實施；第2，行政院應公布決策時間軸、會議紀錄、部會意見及影響評估，並交代是否依法重新預告，避免黑箱、少數利益左右公共政策。

環團說，第3、政府應主動揭露本標準適用範圍內，A類至H類建築光電潛力占比及相關資訊；第4，中央應主動建構與地方政府溝通協調平台，研商產權釐清、維護管理及地方法規競合等議題，完備屋光新制配套措施。

光電 太陽光電 內政部

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