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強震侵襲後 日本熊本縣約2000處農業基礎設施受損

中央社／ 東京6日綜合外電報導

日本熊本縣7月28日發生規模7.1強震，縣政府截至8月6日的調查顯示，該縣約有2000處農業基礎設施受損。

共同社報導，日本政府準備展開支援，農林水產大臣鈴木憲和今天下午前往熊本縣八代市及宇城市視察受災情況。

根據日本農林水產省統計，熊本縣2024年農業產值為4116億日圓，位居全國第6名，2025年番茄出貨量則排名全國第1位。

在農業繁盛的八代市等地，水渠與蓄水池遭受重創，部分田地無法灌溉只能任其乾涸，相關人士說道：「照這樣下去，今年收成令人絕望。」

依農作物分類，梨、葡萄、生薑、大豆等多種作物皆受到影響。

由於全面掌握受災情況需要時間，預計相關數據往後還會進一步攀升。

熊本 日本 基礎設施 強震 熊本地震

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