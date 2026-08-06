強震侵襲後 日本熊本縣約2000處農業基礎設施受損

本次熊本地震造成日本製紙八代工廠慘重傷亡，一座高達80公尺的巨大煙囪從中間斷裂倒塌，直接重壓一旁的兩層樓辦公室，造成9人死亡、2人受傷的悲劇。據日媒朝日新聞台報導，岡山市消防局大森浩章消防司令長指出，死傷者多在辦公桌旁呈坐姿，直接遭坍塌的天花板與混凝土煙囪重壓夾住，搶救過程極為艱辛。

2026-08-06 12:16