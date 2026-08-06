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代表政府捐贈熊本賑災500萬元 林佳龍：台日攜手重建

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍6日代表我國政府，將新台幣500萬元熊本地震賑災款交予日本台灣交流協會代表片山和之，表達對熊本災區的關懷與慰問。林佳龍表示，台灣與日本從政府、企業到民間，始終在彼此最需要的時刻伸出援手，患難相扶所累積的深厚情誼，也讓彼此成為最深的羈絆。

林佳龍表示，熊本地震發生至今已滿10天，政府委託財團法人國際合作發展基金會（國合會）設立的民間捐款專戶，自開放捐款不到一周，已收到超過1.2萬筆捐款，累積善款達新台幣1.5億元。他指出，一筆筆捐款展現出台灣民眾對日本的深厚情誼，也讓台日情誼在一次次患難相扶中更加深厚。

林佳龍指出，此次地震已造成38人死亡、100多人受傷，多處房屋倒塌及道路中斷。台灣與日本同處地震頻繁的第一島鏈，每一個傷亡數字背後，都是一個家庭的傷痛，因此更能感同身受。他也表示，災情發生後，賴清德總統、蕭美琴副總統及行政院長卓榮泰，均宣布以個人身分各捐贈新台幣20萬元，盼協助當地民眾度過難關。

林佳龍轉述，片山代表表示，從2011年東日本大地震、2024年能登半島地震與花蓮地震，到這次熊本地震，台灣與日本每逢災難，總會在彼此最需要的時刻伸出援手，這份患難中的真情令他深受感動，也再次代表日本向台灣表達誠摯感謝。

「熊本加油，台灣與你們同在」林佳龍最後表示，期盼傷者早日康復、受災民眾早日重建家園、恢復安穩的日常，期盼讓患難與共所累積的深厚情誼，成為守護彼此的重要力量。

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