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熊本地震災區加緊防颱 搶修堤防、醫療船暫停服務

中央社／ 東京6日綜合外電報導

隨著今年第13號颱風「白海豚」接近日本熊本地震的災區正在加緊維修受損的堤防。大型醫療船進駐八代港後，昨天起開始提供醫療服務，但由於颱風接近，今天起暫停服務。

「讀賣新聞」報導，日本氣象廳呼籲，今天到11日要嚴防颱風造成的土石流與強風，可能殃及建築物。

球磨川堤防因為地震等原因龜裂，日本國土交通省（相當於交通部）為了預防河水上漲，正在急著修復堤防。國交省指出，2020年的九州豪雨造成球磨川河域氾濫，其中國家管理的堤防共有91處受損，像是龜裂或是混凝土局部受損。

熊本縣7月28日發生規模7.1強震，八代市觀測到震度6強。八代市萩原町的堤防上半部出現大型裂縫，已經在地震隔天起展開施工區域達250公尺的維修。

相關工程今天持續進行，國交省八代河川國道事務所流域治水課長片淵公淑表示，「為了避免再度發生災害，將全天候防範下次的災害」。

受損民宅的防災作業也正在進行，熊本縣宇城市透過市內的行政區長，發放防水布給當地居民。

上週的地震使熊本縣內253處醫療機構受損，日本中央為了避免災民因避難而身體惡化，派出大型船舶「白鷗2號」靠泊熊本縣八代市的八代港，並在昨天開始提供醫療服務。不過由於颱風「白海豚」接近，今天起暫停服務。

這是日本中央根據2021年通過「醫院船」推進法過後，首次派船提供醫療服務：防衛省向民間公司包船，在船內配有醫師、護理師、藥劑師，提供發燒等內科診治以及治療輕傷，另外也能開藥。此外，還配備浴室，供災民預約洗澡。

昨天相繼有民眾帶著親屬登船求助。八代市一名29歲男子偕妻子登船，他表示，「擔心連日高溫影響身體。光是有能諮詢的地方，就能幫助我感到安心。」他也直言，「睽違4天泡澡，心情好多了」。

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