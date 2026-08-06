職員辦公桌前遭重壓！熊本紙廠巨型煙囪倒塌釀9死 社長率高層鞠躬謝罪

本次熊本地震造成日本製紙八代工廠慘重傷亡，一座高達80公尺的巨大煙囪從中間斷裂倒塌，直接重壓一旁的兩層樓辦公室，造成9人死亡、2人受傷的悲劇。據日媒朝日新聞台報導，岡山市消防局大森浩章消防司令長指出，死傷者多在辦公桌旁呈坐姿，直接遭坍塌的天花板與混凝土煙囪重壓夾住，搶救過程極為艱辛。

面對這起重大事故，日本製紙社長瀬邊明於事發後召開記者會，率領高層向社會大眾與罹難者家屬深深鞠躬道歉。瀬邊社長說明，因地震發生後必須優先確認廠區人員安危並防止二度災難，才未能於第一時間出面，對此致上歉意，並強調「對失去珍貴生命極為沉痛，向所有相關人員表達深切哀悼」。廠方表示，該座鋼筋混凝土煙囪建於1970年，在2016年熊本地震後曾進行過維修補強，目前無關閉工廠計畫，會全力配合事故調查委員會釐清結構老舊與長周期地震動（Long-period ground motion）對倒塌的影響。

這起嚴重的煙囪坍塌意外與社長謝罪的態度，也在網路上引起許多討論。有網友指出，這起事件顯示本次熊本地震的搖晃程度極為劇烈，即使廠方汲取了2016年的教訓，已對煙囪進行耐震補強，仍難敵強震，若將所有責任歸咎於企業方面確實過於殘酷。

此外，許多網友也對社長親自出席記者會、開誠布公說明事發經過，並深深鞠躬謝罪的態度表示理解與肯定。大眾紛紛留言期望日本製紙能將罹難者家屬的撫恤與照顧放在首位，同時進行詳細徹底的事故原因調查與結構檢討，早日重建工廠，找回原本的活力。