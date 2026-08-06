日本熊本清晨地牛翻身！規模5.1淺層地震 福岡宮崎多地有感

美國紐約布魯克林（Brooklyn）華人聚居地區，疑發生「安檢式」劫案！近日小紅書流傳1段令人心寒的閉路電視片段，1名華裔大叔在光天化日之下，在街頭遭匪徒拔槍指嚇，被對方以「安檢式」的手法搜身掠去財物。案發期間雖然有途人及車輛經過，卻無人察覺正發生駭人劫案，事件在當地華人社區引起極大關注，而該區日益惡化的治安問題再度成焦點。

2026-08-06 08:03