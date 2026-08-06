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日本熊本清晨地牛翻身！規模5.1淺層地震 福岡宮崎多地有感

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本九州地區6日上午發生明顯地震，熊本、長崎、鹿兒島測得最大震度4級，日本氣象廳表示目前暫無海嘯風險。圖/截自日本氣象廳官網
日本九州地區6日上午發生明顯地震，熊本、長崎、鹿兒島測得最大震度4級，日本氣象廳表示目前暫無海嘯風險。圖/截自日本氣象廳官網

NHK報導，日本九州地區6日上午發生明顯地震，熊本、長崎、鹿兒島測得最大震度4級，日本氣象廳表示目前暫無海嘯風險。

日本氣象廳表示，這起地震發生於當地時間上午7時59分（台灣時間6時59分）左右，震央位於熊本縣天草、蘆北地區，震源深度僅約10公里，推估地震規模為5.1。

熊本縣八代市、上天草市、宇城市及蘆北町，長崎縣雲仙市，以及鹿兒島縣長島町觀測到震度4。

此外，熊本市多個行政區及人吉市、宇土市、天草市等熊本縣多地，以及福岡縣柳川市、長崎市、宮崎市和鹿兒島縣阿久根市等地，也觀測到震度3。

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