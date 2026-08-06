聽新聞
0:00 / 0:00
日本熊本清晨地牛翻身！規模5.1淺層地震 福岡宮崎多地有感
NHK報導，日本九州地區6日上午發生明顯地震，熊本、長崎、鹿兒島測得最大震度4級，日本氣象廳表示目前暫無海嘯風險。
日本氣象廳表示，這起地震發生於當地時間上午7時59分（台灣時間6時59分）左右，震央位於熊本縣天草、蘆北地區，震源深度僅約10公里，推估地震規模為5.1。
熊本縣八代市、上天草市、宇城市及蘆北町，長崎縣雲仙市，以及鹿兒島縣長島町觀測到震度4。
此外，熊本市多個行政區及人吉市、宇土市、天草市等熊本縣多地，以及福岡縣柳川市、長崎市、宮崎市和鹿兒島縣阿久根市等地，也觀測到震度3。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。