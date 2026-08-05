快訊

零件脫落？台東漢光演習戰車逃生門掉路上 軍方回應

外資狂掃903億！三大法人聯手買超1004億 台股飆逾1250點直逼4.5萬大關

聽新聞
0:00 / 0:00

關懷熊本震災 仰德集團捐贈5000萬日圓助重建

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
仰德集團捐贈5,000萬日圓助熊本震災重建。圖／仰德集團提供
仰德集團捐贈5,000萬日圓助熊本震災重建。圖／仰德集團提供

日本熊本縣日前發生強烈地震，造成重大災情與傷亡。為協助救災與重建工作，仰德集團宣布捐贈5,000萬日圓予賑災專戶，以實際行動表達對熊本的關懷，並期盼能為災後復原貢獻心力。

仰德集團董事長許育瑞表示，台灣與日本長期維持深厚情誼，集團各事業體多年來與日本產業建立緊密連結。士林電機（1503）與三菱電機維持長期投資合作關係，並持續深化業務及技術合作；新竹物流與佐川急便維持近50年的深厚友誼及合作關係，除引進日本先進物流管理技術外，並共同擴展台日跨境貨件業務；國賓大飯店正與日本東京皇宮酒店攜手打造全新飯店品牌「國賓皇宮酒店」。仰德集團與日本企業的合作不僅是商務往來，更是長年積累出的互助情誼。

仰德集團指出，希望透過此次捐贈，為熊本災區救援及重建盡一份心力，協助受影響民眾早日恢復正常生活。

熊本 強震 熊本地震 日本 日圓

延伸閱讀

正隆捐3,000萬日圓賑濟熊本震災 助災區救援重建

支援熊本震後重建 台積電出手捐2.5億日圓

台積電證實捐2.5億日圓 助熊本震災重建

台積電出手了！宣布捐2.5億日圓援助熊本震災 加碼發起員工募款

相關新聞

日網轟變宣傳片！高市早苗熊本勘災影片有配樂 發言人曝原因

關於日相高市早苗近日視察熊本地震災情的影片引發日本網友討論，日本政府今天說明製作影片的用意「是政府傳達訊息的一環。過去以...

大型煙囪倒塌…日本製紙八代廠9死 成熊本地震罹難者最多處

日本製紙位於熊本縣八代市的工廠在上週的熊本地震發生後，大型煙囪倒塌，廠區內9人罹難。日本製紙社長今天在地震過後首度召開記...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。