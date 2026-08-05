關懷熊本震災 仰德集團捐贈5000萬日圓助重建

日本熊本縣日前發生強烈地震，造成重大災情與傷亡。為協助救災與重建工作，仰德集團宣布捐贈5,000萬日圓予賑災專戶，以實際行動表達對熊本的關懷，並期盼能為災後復原貢獻心力。

仰德集團董事長許育瑞表示，台灣與日本長期維持深厚情誼，集團各事業體多年來與日本產業建立緊密連結。士林電機（1503）與三菱電機維持長期投資合作關係，並持續深化業務及技術合作；新竹物流與佐川急便維持近50年的深厚友誼及合作關係，除引進日本先進物流管理技術外，並共同擴展台日跨境貨件業務；國賓大飯店正與日本東京皇宮酒店攜手打造全新飯店品牌「國賓皇宮酒店」。仰德集團與日本企業的合作不僅是商務往來，更是長年積累出的互助情誼。

仰德集團指出，希望透過此次捐贈，為熊本災區救援及重建盡一份心力，協助受影響民眾早日恢復正常生活。