大型煙囪倒塌…日本製紙八代廠9死 成熊本地震罹難者最多處

日本製紙位於熊本縣八代市的工廠在上週的熊本地震發生後，大型煙囪倒塌，廠區內9人罹難。日本製紙社長今天在地震過後首度召開記者會說明，並直言難以預估何時復工。

熊本縣7月28日發生規模7.1強震，熊本縣宇城市與冰川町觀測到最大震度7。日本放送協會（NHK）報導，熊本縣的災害對策本部宣布，截至今天上午7時30分，包含待確認的案例在內，共有38人死亡。

「朝日新聞」與「每日新聞」報導，日本製紙八代廠其中一根大型煙囪因為地震而斷掉，而斷落的煙囪壓垮廠區內一處兩層樓高的辦公室，導致協力公司的人員在內，有11人受困，其中9人死亡，其餘2人獲救正在接受治療。

報導指出，日本製紙八代廠是這次熊本地震罹難者最多的現場。

日本製紙社長瀨邊明今天在八代市內召開記者會，並在記者會開頭表示，「由衷慰問所有災眾。也向罹難者致上最深的哀悼之意。引發許多相關人士擔憂，對此由衷致歉」。

「每日新聞」報導，瀨邊明也表示，「事情演變成9人不幸罹難，令人悲痛且不捨。相當嚴正看待此事」。

瀨邊明直言，「難以回答之後的復工預期，會優先啟動調查」；關於地震對業績的影響，瀨邊明僅稱，「正在推動詳細調查」。

地震發生當時，超過400人在八代工廠內工作。廠內共有5根煙囪，地震造成3根分別為高度70公尺、80公尺、110公尺的煙囪受損，其中，80公尺高的煙囪攔腰斷裂並倒塌。

日本製紙今天也在記者會說明，煙囪倒塌後聯絡不上消防單位，透過員工的家屬向消防單位求援。關於救援時間耗時，工廠長山邊義貞說明，「包含自衛隊在內，手動救援相當耗時」。

日本製紙也表示，將成立調查委員會調查煙囪的耐震性。

熊本放送（RKK）報導，瀨邊明指出，廠區內9名罹難者包含6名日本製紙員工，其他3人是保養器材的協力廠商。