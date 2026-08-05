日網轟變宣傳片！高市早苗熊本勘災影片有配樂 發言人曝原因

關於日相高市早苗近日視察熊本地震災情的影片引發日本網友討論，日本政府今天說明製作影片的用意「是政府傳達訊息的一環。過去以來均會把首相勘災的過程，整理成簡短的影片」。

「朝日新聞」與朝日電視台報導，首相官邸在社群媒體公開高市本月3日前往熊本勘災的影片，並搭配鋼琴聲的背景音樂。影片內容包含高市在熊本縣搭乘直升機勘災，在室內聆聽災民心聲的樣子。

有日本網友認為，影片搭配背景音樂跟前往災區視察的調性不符；也有日本網友覺得「影片彷彿是高市總理的宣傳影片」。

相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔今天上午在記者會表示，不逐一評論這些批評。他也說道：「作為資訊傳播的一部分，有必要以易於理解的方式，傳達高市總理於8月3日實地前往災區視察災情時的狀況。」

木原稔今天被問及這部影片是否必須加上背景音樂時回應，「我們認為這是一種能讓國民更易於理解視察災情的方法之一。」